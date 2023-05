Der Trainer des deutschen Zweitligisten SC Paderborn Lukas Kwasniok ist auf Mallorca festgenommen worden. Dem 41-Jährigen wird MZ-Informationen zufolge ein sexueller Übergriff in der Nacht von Montag (22.5.) auf Dienstag vorgeworfen. Das Gericht in Manacor bestätigte auf Anfrage der MZ, dass ein "deutscher Fußballprofi" noch am Mittwoch (24.5.) dem Haftrichter in Manacor vorgeführt werden soll.

Die Guardia Civil bestätigte, dass es in Cala Ratjada einen Vorwurf des sexuellen Übergriffs gegen einen Deutschen gibt. Nach MZ-Informationen handelt es sich bei dem Verdächtigen um Kwasniok. Die Polizei darf keine Namen herausgeben oder bestätigen. Der Verdächtige soll am Montag in Cala Ratjada eine Frau am Strand kennengelernt haben. Nachdem die beiden einige Zeit zusammen verbracht hatten, sollen sie zusammen auf ein Hotelzimmer gegangen sein. Dort soll es zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein, die Frau habe ihn danach angezeigt. Da Cala Ratjada im Nordosten Mallorcas liegt, ist das Gericht in Manacor für den Fall zuständig. Was Lukas Kwasniok zu den schweren Vorwürfen sagt, ist noch nicht bekannt. Es gilt die Unschuldsvermutung. SC Paderborn schweigt bislang Die Presseabteilung des Zweitligisten hat sich auf MZ-Anfrage bislang nicht geäußert. Der SC Paderborn trainierte am Mittwoch, der für die Medien öffentliche Teil der Einheit wurde kurzfristig abgesagt. Auch die Spieler verzichteten ungewöhnlicherweise nach dem Training auf Aussagen gegenüber der Presse. Rein in die letzte Trainingswoche der Saison! 💪 | #SCP07 #Training pic.twitter.com/JyWOGNcFQI — SC Paderborn 07 (@SCPaderborn07) 24 de mayo de 2023 Seit dem vergangenen Wochenende hat der derzeitige Tabellenfünfte der zweiten Liga keine Chancen mehr auf den Aufstieg. Am letzten Spieltag am Sonntag (28.5.) geht es im Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten 1. FC Nürnberg. Der 41-Jährige Kwasniok ist seit 2021 Trainer des SC Paderborn. Erinnerungen an den Fall Karazor Schon im vergangenen Jahr kam es zu einer Festnahme eines Bundesliga-Fußballers auf den Balearen. Stuttgarts Mittelfeldspieler Atakan Karazor saß nach einem Vorwurf der Vergewaltigung anderthalb Monate im Gefängnis auf Ibiza, ehe er im Juli auf Kaution freikam. In der laufenden Spielzeit absolvierte der 26-Jährige 28 Spiele in der Bundesliga. /mwp /rp