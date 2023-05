Zugegeben: In den vergangenen Tagen wurde mehrfach Regen für Mallorca angekündigt. So wirklich viel Wasser fiel aber nicht vom Himmel. Auch am Mittwoch (24.5.) rechnet der spanische Wetterdienst Aemet mit Niederschlägen. Hinzu kommen Wolken und teilweise auch Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen Werte um die 22 Grad, vereinzelt sogar 24 Grad. Am Nachmittag ist für den Süden und das Inselinnere eine Regenwahrscheinlichkeit von bis zu 60 Prozent angegeben. Ab 18 Uhr kehrt dann wieder Ruhe ein.

So wird das Wetter am Donnerstag

Am Donnerstag (25.5.) soll es dafür dann ab dem Vormittag richtig losgehen. Für weite Teile Mallorcas gilt eine Regenwahrscheinlichkeit von über 80 Prozent, die in Teilen der Insel im Laufe des Tages auf bis zu 100 Prozent ansteigt, unter anderem in Palma, Andratx und Llucmajor. Für die Inselmitte gilt zwischen 12 und 18 Uhr Warnstufe Gelb wegen Gewitters. Auch in anderen Teilen der Insel kann es blitzen und donnern. Hagel ist ebenfalls nicht ausgeschlossen. Der Regen ist mit Sahara-Staub versetzt. Verschont wird aller Voraussicht nach der Nordosten um Cala Ratjada. Die Temperaturen bleiben weitgehend unverändert und erreichen erneut Höchstwerte um die 22 Grad.

So wird das Wetter am Freitag (26.5.)

In der Nacht machen die Niederschläge ein wenig Pause. Die Temperaturen gehen auf rund 14 Grad herunter. In Palma de Mallorca ist es mit 17 Grad ein wenig wärmer. Auch am Freitag (26.5.) bleibt es im Laufe des Vormittags regnerisch. Die Niederschläge werden örtlich von Gewitter begleitet. Im Laufe des Nachmittags dürften sich die Wolken langsam wieder verziehen. Die Temperaturen steigen im Vergleich zu den vorherigen Tagen leicht an und erreichen in der Inselmitte am frühen Nachmittag die 26 Grad. Etwas kühler bleibt es im Nordosten bei 23 Grad.

Für den Samstag (27.5.) sagt Aemet weiter steigende Temperaturen und Sonnenschein auf der ganzen Insel voraus, bevor sich am Sonntag (28.5.) die nächste Wolkenfront nähert. /pss