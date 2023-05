Die Nationalpolizei auf Mallorca hat an der Playa de Palma einen Mann festgenommen, der zwei Personen angegriffen hatte. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 24-jährigen deutschen Urlauber. Der Vorfall ereignete sich einer Mitteilung der Polizei zufolge am Mittwoch.

Demnach sei der Urlauber gegen 23 Uhr in sehr betrunkenem Zustand in ein Hotel gegangen, in dem er nicht untergebracht war. Der Rezeptionist setzte den Mann vor die Tür. Daraufhin hantierte er im Außenbereich an mehreren Elektro-Rollern herum, die dort abgestellt waren.

Passant gegen Palme geschubst

Zudem zeigte er sich sehr aufgeregt und aggressiv. Als ein Passant an ihm vorbeikam, schubste er diesen unvermittelt und mit voller Wucht gegen eine Palme. Das Opfer schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf und wurde dabei verletzt.

Kurz darauf ging der Urlauber in ein Lebensmittelgeschäft, wo er ebenfalls herausgeworfen wurde. Auf dem Weg nach draußen verpasste er einer anderen Person, die ihn für sein Verhalten kritisiert hatte, einen Faustschlag ins Gesicht.

Daraufhin ging er in eine Bar, um ein Bier zu trinken. Dort fanden ihn Beamte der Nationalpolizei vor, die bereits mehrere Anrufe bekommen hatten. Der Mann wurde wegen Körperverletzung festgenommen.

Weiterer Vorfall am Megapark

Es ist nicht der einzige gewaltsame Vorfall an der Playa de Palma in dieser Woche. In der Nacht auf Montag wurde ein deutscher Urlauber bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt. Nach Aussagen seiner Begleiter wurde er von einem Türsteher vor dem Megapark zu Boden gestoßen. Der Sicherheitsmann hingegen erklärte, der Urlauber habe ihn angreifen wollen und sei dabei auf den Boden gestürzt. In jedem Fall erlitt der 26-Jährige bei dem Vorfall eine schwere Kopfverletzung. Nach MZ-Informationen befindet er sich immer noch in Lebensgefahr. Der Megapark wollte sich zunächst nicht in der Causa äußern. /pss