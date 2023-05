Die Guardia Civil hat auf Mallorca zwei Männer festgenommen, die einen Urlauber in Peguera überfallen haben sollen. Einem Bericht in der Zeitung "Última Hora" zufolge hatten die beiden mutmaßlichen Täter dem Opfer in Magaluf eine Fahrt in ihrem nicht zugelassenen Taxi angeboten.

Als sie am Hotel des Urlaubers in Peguera ankamen, überfielen sie ihn. Sie raubten ihm sein Handy und mehrere Kreditkarten. Das Opfer verschanzte sich in einem nahegelegenen Hotel und rief die Guardia Civil. Beamte finden Täter in Magaluf Die Beamten fanden das Fahrzeug wenig später in Magaluf. In der Nähe des Autos beobachteten die Beamten einen Streit auf offener Straße, an dem auch die beiden Gesuchten teilnahmen. Als die Männer die Beamten sahen, versuchten sie zu fliehen. Im Inneren des Wagens fanden die Beamten die Wertgegenstände des Opfers. Gegen die beiden mutmaßlichen Täter wird nun unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Personenbeförderungsgesetz ermittelt. /pss