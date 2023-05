Ein bisschen scheint es so, als ob sich das Wetter auf Mallorca derzeit in der Pubertät befindet. Man kann sich auf Vorhersagen kaum verlassen und die Stimmung schwankt täglich, manchmal stündlich zwischen Regen und Sonne, zwischen Niederschlag und Strandwetter. So soll es denn auch in der kommenden Woche bleiben.

Wenn man sich die Wetterkarten des staatlichen Wetterdienstes Aemet anschaut, könnte man den Eindruck bekommen, es stünden sieben Tage Regenwetter bevor. In Wahrheit dürfte es sich vor allem um örtliche Schauer handeln, die hier und da von Gewitter, bisweilen sogar von Hagel begleitet werden. Zwischendurch dürfte auch immer wieder die Sonne scheinen. Am Montag dürfte vor allem die südliche Hälfte der Insel von dichten Wolken und Niederschlägen betroffen sein. Zwischen 10 und 18 Uhr gilt sogar Warnstufe Gelb wegen Gewitters und Regen im Süden der Insel. Dabei bleibt es weitgehend windstill. Die Temperaturen liegen bei 23 bis 24 Grad. Im Nordosten um Cala Ratjada bleibt es zwei bis drei Grad kühler. So wird das Wetter am Dienstag (30.5.) In der Nacht auf Dienstag kühlt die Insel auf bis zu 14 Grad ab. Nur in der Inselhauptstadt Palma werden 17 Grad erwartet. Der darauffolgende Tag ist vor allem bewölkt. Immer wieder soll es zu Niederschlägen kommen, die teilweise auch kräftiger ausfallen können. Eine Warnstufe ist noch nicht ausgerufen worden. Die Temperaturen steigen leicht und erreichen in weiten Teilen der Insel Höchstwerte um die 26 Grad. Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus So wird das Wetter am Mittwoch und Donnerstag auf Mallorca Am Mittwoch soll sich der Himmel wieder auflösen. Allerdings warnt Aemet auch hier vor örtlichen Niederschlägen, die kräftig ausfallen können. Die Temperaturen erreichen bis zu 27 Grad in Santa Maria del Camí. Im Rest der Insel ist es ein bis zwei Grad kühler. Es bleibt weitgehend windstill, an den Küsten kann einem aber mitunter eine steifere Brise um die Ohren wehen. Für Donnerstag prognostizieren die Meteorologen eine ähnlich unstabile Wetterlage – bei leicht steigenden Temperaturen.