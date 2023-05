Der Mai geht auf Mallorca mit viel Regen zu Ende. Während es im Winter und Frühling bis auf einige wenige Unwetter-Tage auf der Insel zu wenig geregnet hat, dreht sich der Spieß kurz vor Sommerbeginn um. Vor allem im Süden der Insel kam es am Montagnachmittag geradezu zu tropischen Gewittern. Am Flughafen von Palma fielen dem spanischen Wetterdienst Aemet zufolge bis 19 Uhr 52 Liter pro Quadratmeter, 40,5 Liter davon in nur einer Stunde.

Besonders nass war es auch in der Gemeinde Campos im Südosten der Insel. Dort wurden in der Ortschaft Salines 39 Liter pro Quadratmeter gemessen. Wieder fiel das meiste davon in nur einer Stunde. Auf der gegenüberliegenden Seite der Insel, im Südwesten, fielen in der Gemeinde Calvià 26 Liter Regen pro Quadratmeter. In Santa Maria del Camí, im Inselinneren, fielen 14 Liter pro Quadratmeter.

Wie viel Wasser da besonders an der Playa de Palma und Umgebung herunterkam, zeigt eindrücklich dieses Twitter-Video:

Einige Mallorquiner teilten in den Sozialen Medien Videos der Regenfälle, schrieben dazu "Endlich" oder "Was für ein Glück". Tatsächlich kann die von der Trockenheit geplagte Insel den Regen gut gebrauchen. Pfingst-Urlauber dürften der Wetterprognose allerdings eher mit gemischten Gefühlen entgegensehen.

So wird das Wetter auf Mallorca in den Pfingstferien

In den nächsten Tagen geht es mit regelrechtem Aprilwetter weiter. Der Dienstag (30.5.) ist vor allem bewölkt. Immer wieder soll es zu Niederschlägen kommen, die teilweise auch kräftiger ausfallen können. Im Süden Mallorcas gilt von 13 bis 18.59 Uhr die Warnstufe Gelb wegen Regenfällen von bis zu 20 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 22 und 24 Grad.

Brutal com s'ha posat Coanegra a sa seva arribada a Palma!! Recordar que esteim a dos dies de tocar Juny. Això és marevellós. pic.twitter.com/HNeXcBeCuQ — Albert Ambrós (@AlbertAmbrosB) 29 de mayo de 2023

Am Mittwoch soll sich der Himmel wieder auflösen. Allerdings warnt Aemet auch hier vor örtlichen Niederschlägen, die kräftig ausfallen können. Die Temperaturen erreichen bis zu 27 Grad in Santa Maria del Camí. Im Rest der Insel ist es ein bis zwei Grad kühler. Es bleibt weitgehend windstill, an den Küsten kann einem aber mitunter eine steifere Brise um die Ohren wehen.

Für Donnerstag prognostizieren die Meteorologen eine ähnlich unstabile Wetterlage. Wieder wechseln sich Sonne und Wolken ab, wieder gibt es örtliche Schauer. Die Temperaturen liegen dazu zwischen 24 Grad an den Küsten und 26 Grad im Inselinneren. Die Temperaturen ändern sich bis inklusive Sonntag nicht, auch das Wetter bleibt unbeständig. Am Wochenende erwartet Aemet sogar größere Gewitter.