Ein Fahrer eines Kleinbusses, der offenbar als illegales "Piraten-Taxi" fungiert, hat am Dienstag (30.5.) an der Playa de Palma einen jungen deutschen Urlauber angegriffen. Der Kunde und seine Mitfahrer hatten ihm zuvor offenbar vorgeworfen, einen überhöhten Preis für die Fahrt vom Flughafen Palma zum Hotel verlangt zu haben. Nach dem Angriff auf den jungen Mann umringten andere deutsche Urlauber den Fahrer, der dann nach einem Tritt zu Boden stürzte.

Der Vorfall, den offenbar ein Taxifahrer im Video festhielt, ereignete sich am Dienstagmorgen vor einem Hotel in der Calle Bartolomé Calafell an der Playa de Palma. Der Fahrer des "Kleinbusses hatte die deutschen Urlauber am Flughafen Palma abgeholt. Bevor sie in das Fahrzeug stiegen, vereinbarten sie einen Preis von etwa 70 Euro für die Fahrt. Die Abmachung hielt der Fahrer dann aber angeblich nicht ein und versuchte, den Preis am Zielort zu verdoppeln.

Andere deutsche Urlauber stürzten sich auf den Angreifer

Nachdem einer der jungen Deutschen ihn zur Rede gestellt hatte und ihm vorwarf, dass er sich nicht an sein Wort halte, griff der Mann einen Urlauber an. Andere Touristen stürzten sich im Anschluss auf den Angreifer.

Einer der jungen Männer versetzte dem Kleinbus-Fahrer einen Tritt, woraufhin der Mann stürzte. Auch einen Schlag mit einer Reisetasche musste er einstecken. Als die übrigen jungen Männer ihn am Boden liegen sahen, ließen sie von ihm ab und verließen den Ort des Geschehens. Die Angestellten einer Apotheke kamen ebenfalls auf die Straße gelaufen, als sie den Vorfall sahen.

Offenbar ist dies nicht das erste Mal, dass dieser Kleinbusfahrer in eine Auseinandersetzung verwickelt ist. Ein junger Maghrebiner hatte den Fahrer vor einem Jahr angezeigt, nachdem dieser ihn am Flughafen von Palma angegriffen hatte. /bro