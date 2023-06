Der Juni startet wie der Mai aufgehört hat. Am Donnerstag (1.6.) ist es vor allem in der Inselmitte von Mallorca zu schweren Niederschlägen gekommen. Bilder und Videos aus Gemeinden wie Porreres, Campos und Felanitx zeigen überflutete Straßen. Für die Region gilt noch bis 18 Uhr Warnstufe Gelb. In der Inselhauptstadt Palma kamen derweil nur einige wenige Tropfen herunter.