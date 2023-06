Das Wetter auf Mallorca ist dieser Tage merkwürdig. Schenkt man der Prognose des spanischen Wetterdienstes Aemet Glauben, soll es eigentlich ständig regnen. Meist ist es zwar grau, bleibt aber trocken. Wenn es regnet, dann kurz und heftig. Ein Tag mit durchgehend Sonnenschein ist auf der Wetterkarte derzeit nicht auszumachen.

Am Donnerstag gilt von 12 bis 18 Uhr die Warnstufe Gelb im Süden, Westen und der Inselmitte. Gewarnt wird vor Starkregen, Gewitter und Hagelschauern. Besonders im Zentrum der Insel soll es nass werden, bis zu 35 Liter pro Quadratmeter und Stunde können fallen.

⛈️Dijous 1 juny

Ruixats dispersos a les hores centrals del dia, localment forts o molt forts (entre 20 i 40 l/m2 en 1 h).

Tempestes, possible calabruix.



⚠️🟡AVÍS GROC a #Mallorca, #Menorca, #Eivissa



Atents a les actualitzacions, al radar i a les recomanacions @Emergencies_112 pic.twitter.com/Gocukz5kZg — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 31 de mayo de 2023

Die Sonne zeigt sich aber auch immer wieder und zum Ende des Tages ist der Himmel fast unbewölkt. Die Sonne geht um 21.12 Uhr unter. Der Wind weht schwach bis mäßig aus wechselnder Richtung. Die Temperaturen erreichen am frühen Nachmittag in der nördlichen Hälfte Mallorcas bis zu 26 Grad. Im Süden ist es bei 23, 24 Grad etwas kühler. Die Nacht bleibt mild. Weniger als 14 (Inselmitte) bis 16 Grad (Küsten) werden es nicht.

Um 6.22 Uhr geht am Freitag die Sonne theoretisch auf, praktisch ist sie hinter dicken grauen Wolken versteckt. In der Inselmitte gilt von 13 bis 19 Uhr erneut die Unwetterwarnstufe Gelb. Bis zu 30 Liter Niederschlag pro Stunde und Quadratmeter sind möglich.

Der Tag startet neblig und zum Mittagessen werden Schauer und Gewitter erwartet. Während der Norden wohl verschont bleibt, dürfte es auch in Palma ungemütlich werden. Die Temperaturen bleiben unverändert.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Die Aussichten für das Wochenende sind ebenfalls durchwachsen. Eine Fahrt in den Norden klingt vielversprechend, dort ist die Regenwahrscheinlichkeit etwas niedriger als im Süden. Am Samstag zeigt die Wetterkarte von Aemet Sonne, Regentropfen und vereinzelte Gewitter an. Am Sonntag mehr Sonne und weniger Regen. Es ist gut möglich, dass es dann über weite Phasen wieder trocken bleibt. Wirklich darauf verlassen kann man sich aber nicht. Wesentlich anders sieht die Vorhersage für den Wochenstart auch nicht aus.