Die Policía Nacional auf Mallorca hat in der Nacht auf Dienstag (30.5.) gleich vier Drogendealer in einer Nacht auf frischer Tat erwischt. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung am Freitag (2.6.) mitteilte, war auch ein Deutscher an der Playa de Palma dabei, der einem Zivilpolizisten Marihuana verkaufen wollte.

Richtungswechsel ist keine gute Idee Der erste Dealer ging gegen 2.40 Uhr ins Netz. Ein 37-Jähriger wechselte beim Anblick der Polizeistreife prompt die Richtung, was die Beamten veranlasste, ihn anzuhalten. Bei der folgenden Leibesvisitation entdeckten sie ein Tütchen mit 25 Tabletten. Um welche Droge es sich handelte, geht aus der Pressemitteilung nicht hervor. Bargeld vom Verkauf trug der Festgenommene auch bei sich. Zivilpolizisten Drogen angeboten Um 3.30 Uhr wurde den Polizisten die Suche abgenommen. Ein 29-jähriger Deutscher sprach die Beamten in zivil an, ob sie nicht Drogen kaufen möchten. Sowohl der Deutsche als auch ein 41-jähriger Begleiter wurden festgenommen. Bei einem von beiden fanden die Polizisten bei der Durchsuchung einen Beutel mit Marihuana, der in der Unterhose versteckt war. Auch er trug Bargeld von vorherigen Verkäufen bei sich. Die vierte Festnahme geschah in Palmas Stadtviertel Pere Garau. Die Polizeistreife sah, wie zwei Verdächtige gerade einen Deal abschlossen. Die beiden Männer wollten unentdeckt bleiben, fielen aber gerade durch ihr auffälliges Benehmen auf. Während der eine die gerade erhaltenen Geldscheine verstecken wollte, versuchte der andere das Tütchen mit Marihuana verschwinden zu lassen. Einen Joint hatten beide zuvor gemeinsam geraucht und beim Anblick der Polizisten ausgetreten. Bei der Durchsuchung des Dealers fanden die Beamten eine noch größere Tüte mit Marihuana. Der 25-jährige Verkäufer wurde festgenommen, der Käufer durfte gehen.