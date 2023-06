Die starken Regenfälle auf Mallorca gehen weiter. Während am Donnerstag (1.6.) vor allem Porreres überschwemmt wurde, stand das Wasser am Freitag in Algaida. In der Gemeinde im Inselinneren fielen 50 Liter Regen pro Quadratmeter. Und das, nachdem bereits am Vortag eine ordentliche Menge Wasser vom Himmel gekommen war. Der Zivilschutz informierte darüber, dass in Algaida einige Straßen und Felder überflutet wurden. Im Stadtzentrum traten auch die Abwasserkanäle über.

Auf Twitter teilte beispielsweise die Bodega Can Majoral ein Bild von ihren überfluteten Weinfeldern bei Algaida. "Langsam haben wir zu viel Wasser", schreiben sie dazu. Segon dia consecutiu de fortes pluges, avui més de 70 litres a Son Roig ( Algaida ). Ens comença a sobrar tanta aigua @MiquelSalamanca @MeteoIB3 @Meteodemallorca @AEMET_Baleares pic.twitter.com/nlrmUK3O9e — Vins Can Majoral (@CanMajoralVins) 2 de junio de 2023 An anderen Orten der Insel blieb es dagegen trocken. So donnerte und blitzte es in Palma zwar, die mit Warnstufe Orange vorhergesagten Niederschläge blieben aber aus. So wird das Wetter auf Mallorca in den kommenden Tagen Auch in den kommenden Tagen bleibt das Wetter unbeständig. Am Samstag gilt auf der ganzen Insel zwischen 12 und 19 Uhr Warnstufe Gelb wegen Regens. Am Sonntag gibt es wahrscheinlich mehr Sonne und weniger Regen. Es ist gut möglich, dass es dann über weite Phasen wieder trocken bleibt. Wirklich darauf verlassen kann man sich aber nicht. Wie in weiten Teilen Spaniens ist es auf Mallorca aktuell ungewöhnlich kühl und regnerisch für die Jahreszeit. Und das bleibt zumindest auf der Insel bis auf Weiteres so. Denn auch für den Wochenstart sagt Aemet einen Sonne-Wolken-Mix voraus, wobei die Temperaturen nach dem Wochenende steigen und sich den 30 Grad nähern sollen. /mwp