Die Nationalpolizei auf Mallorca hat einen per europäischem Haftbefehl gesuchten Autodieb und Autoschieber am Flughafen Son Sant Joan festgenommen. Wie erst am Sonntag (4.6.) mitgeteilt wurde, erfolgte die Festnahme bereits am Mittwoch (31.5.). Der Mann hatte sich in Deutschland auf den Diebstahl von Autos spezialisiert, die er über die polnische Grenze schaffte und dort auf dem Schwarzmarkt verkaufte.