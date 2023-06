Hört das irgendwann einmal auf mit den Wolkenbrüchen und Bitz und Donner auf Mallorca, fragt sich so mancher angesichts der derzeitigen Wetterlage. Auch am Samstag (3.6.) wurde die Insel einmal mehr von heftigen Gewittern heimgesucht, die örtlich starke Niederschläge mit sich brachten.

Gegen Nachmittag verdunkelte sich der Himmel über der Serra de Tramuntana beängstigend und es fing an zu regnen. Vor allem am Fuß der Berge schüttete es wie aus Kannen. Der staatliche Wetterdienst Aemet erhöhte zwischenzeitlich die Warnstufe auf Orange.

77 Liter auf den Quadratmeter in Binissalem

Laut Aemet fielen in Binissalem bis 19 Uhr 77 Liter Regen auf den Quadratmeter, über 62 davon innerhalb von nur einer Stunde. 49 Liter pro Quadratmeter waren es in Banyalbufar und 30 Liter in Santa María. Eine Twitter-Userin postete ein Foto vom Regen in Banyalbufar:

Bona ploguda a Banyalbufar. Aigua a rompre, trons i llamps. Bona aigua per als arbres, les plantes i les fonts... I l'aigua arrossega la terra dins la mar @TempsIB3 pic.twitter.com/rVJ6eO8i9O — M. Antònia Font (@mafontgela) 3 de junio de 2023

Dazu blitzte es am Himmel teils ohne Unterlass. Aemet registrierte 416 Blitze auf Mallorca. In der Serra de Tramuntana selbst kam teils so gut wie gar nichts vom Himmel. Son Torrella etwa in der Gemeinde Escorca verzeichnete lediglich fünf Liter pro Quadratmeter.

Auch am Sonntag Blitz und Donner

Und es soll so weitergehen mit dem wechselhaften und regnerischen Wetter auf Mallorca: Am Sonntag (4.6.) werden wieder Gewitter und örtlich starke Regenfälle erwartet. Vom spanischen Festland näherten sich am Vormittag bereits erste Gewitterzellen über das Mittelmeer den Inseln an.

Vor allem gegen Mittag und am frühen Nachmittag werden stärkere Gewitter mit Regen in der Serra de Tramuntana und an den Gebirgsausläufern erwartet. Zwischen 13 und 18 Uhr gelten im Inselinneren und im Süden Warnstufe Orange wegen Regens und Gewittern. In der Tramuntana ist Warnstufe Gelb angesagt.

Ab Dienstag langsame Wetterbesserung

Die Höchstwerte vor den Gewittern erreichen 24 bis 25 Grad, der Regen kühlt die Luft am Nachmittag dann ein paar Grad ab. Nachts geht es auf Werte zwischen 14 und 17 Grad runter. Am wärmsten bleibt es in Palma mit 18 Grad.

Der Montag zeigt sich ebenfalls launisch. Sonne, Wolken, Regen - fast überall auf der Insel kann es zwischendurch mal nass werden. Gewitter sind allerdings nicht mehr vorhergesagt, Aemet hat keine Warnstufen ausgegeben. Die Temperaturen steigen auf Werte von 23 Grad an den Küsten und 25 Grad im Inselinneren.

Am Dienstag soll es nach derzeitigem Stand schon etwas sommerlicher werden. Die Niederschläge lassen nach, auch wenn es vereinzelt noch zu Schauern kommen kann. Die Höchstwerte steigen im Norden schon auf 29 Grad.