Die Policía Nacional hat am Sonntag (4.6.) einen Boss der irischen Mafia auf Mallorca festgenommen. Es handelt sich um ein hohes Mitglied des Kinahan-Clans, der seit 2001 von der Südküste Spaniens aus seine Geschäfte in Irland treibt.

Wie die spanische Zeitung "El País" berichtet, war Liam Christopher Byrne gerade bei einem Familienessen in Alcúdia, als ihn die Polizei überraschte. Der Ire versteckt sich eigentlich in Dubai. Die britischen Behörden hatten von der Mallorca-Reise Ende Mai erfahren und die spanischen Kollegen unterrichtet. Die Policía Nacional fand Byrne beim Abendessen in einem Irish Pub mit seinen zwei Söhnen. Der Mafiaboss war nicht bewaffnet und wehrte sich nicht gegen die Festnahme. Seine einzige Sorge in dem Moment sollen seine Kinder gewesen sein, da er niemanden hatte, bei dem er die 8 und 11 Jahre alten Söhne lassen konnte.

Die britische Sicherheitsbehörde NCA hatte bei einer Razzia vor wenigen Monaten bereits mehrere Mitglieder des Clans festgenommen. Byrne konnte zu dem Zeitpunkt von Irland aus nach Dubai fliehen.

5 Millionen US-Dollar an Kopfgeldern

Während der Kinahan-Clan sich hauptsächlich auf Waffenhandel spezialisiert hat, soll Byrnes eher für Drogengeschäfte zuständig gewesen sein. Er hat sich bei der Bande vom kleinen Dealer zum Boss hochgearbeitet.

Der namensgebende Chef der Bande, Christy Kinahan, sowie seine beiden Söhne Christopher und Daniel Joseph sind weiterhin zur Fahndung ausgeschrieben. Die USA bietet je 5 Millionen US-Dollar für Hinweise an, die zur Festnahme der Iren führen.

Auftragskiller ermordete falsche Person

Es ist nicht das erste Mal, dass die irische Mafia auf Mallorca agierte. 2018 ermordete ein Mafioso einen Iren in Santa Ponça. Wie sich später herausstellte, hatte der Auftragskiller sein Ziel verwechselt und den falschen Mann ermordet.