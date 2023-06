Ein Wolkenbruch mit 91 Litern Wasser pro Quadratmeter in etwa zwei Stunden hat am Sonntagnachmittag in der Gemeinde Porreres im Inselinneren von Mallorca zu zahlreichen Zwischenfällen geführt. "Es gab einen Moment, in dem alle Verbindungsstraßen in den Ort abgeschnitten waren", sagte ein Sprecher die Ortspolizei. Besonders betroffen waren die Straßen von und nach Felanitx und Campos, wo Feuerwehr, Ortspolizei und die Guardia Civil mehr als ein Dutzend eingeschlossene Autofahrer aus ihren Autos befreien mussten. Die Straßen waren auch am Nachmittag noch gesperrt..

Mehr zum Thema Regenmassen und über 400 Blitze: Das Wetter auf Mallorca bleibt abwechslungsreich