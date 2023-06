Auch in der zweiten Juniwoche bleibt es auf Mallorca regnerisch. Allerdings werden die Niederschlagsmengen nach und nach geringer, und die Temperaturen steigen wieder. Wer also unterwegs ist, sollte neben einem Regenschirm auch Sonnencreme dabei haben.

Nachdem am Sonntag Starkregen in Porreres für Überschwemmungen gesorgt hat, gilt auch am Montag für das Innere und den Süden der Insel von 13 bis 18 Uhr die Warnstufe Gelb. Weitere starke Regenfälle besonders in der Ebene im Inselinneren - Es Pla - sind gut möglich. In Palma und Sóller könnte es ebenfalls regnen. Andernorts auf der Insel dürften allenfalls ein paar Tropfen fallen. Die Höchsttemperaturen liegen ähnlich wie in den Vortagen größtenteils bei 23 bis 25 Grad. Nur in Pollença wird es mit 26 Grad etwas wärmer.

Wetter auf Mallorca: Es wird heißer

Danach steigen die Temperaturen konstant. Am Dienstag ist es in Inca mit 28 Grad am heißesten, am Mittwoch erreicht Pollença die 28 Grad. Am Donnerstag knacken Inca und Porreres die 30-Grad-Marke, am Freitag sind dann Sa Pobla und Manacor an der Reihe. Am heißesten wird es am Wochenende dann in Sa Pobla und Inca. Der spanische Wetterdienst Aemet sagt für die beiden Orte im Inselinneren für Samstag 32 Grad voraus, Sonntag sollen es sogar 33 Grad werden.

Auch nachts steigen die Temperaturen. Während es aktuell noch selbst in Palma angenehm kühl ist, könnte die Nacht von Freitag auf Samstag für die Balearen-Hauptstadt die erste Tropennacht des Jahres werden. So werden Nächte bezeichnet, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken.

Während die Temperaturen steigen, bleibt das Wetter trotzdem wechselhaft. Für Dienstag sagt Aemet größtenteils sonniges Wetter mit örtlichen Schauern voraus, am Mittwoch soll es zwar nicht regnen, dafür ist der Himmel größtenteils bewölkt. Für den Rest der Woche erwarten die Meteorologen einen Sonne-Wolken-Mix mit gelegentlichen Schauern.