Es ist doch schön, wenn ein altes Sprichwort immer wieder seine Richtigkeit hat. "Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo", sagen die Spanier zum Frühlingswetter. Bis zum 40. Mai, also dem 9. Juni soll man nicht den langen Unterrock wegpacken, da es noch kalt und regnerisch werden kann. Im Umkehrschluss beginnt danach meist die Strandsaison. Auch dieses Jahr endet fast pünktlich eine graue Phase mit Warnstufen und das Wetter auf Mallorca wird sommerlich.

Am Donnerstag (8.6.) wechseln sich Sonne und Wolken ab. Es gibt eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass am Abend ein paar Regentropfen fallen. Der Wind weht schwach bis mäßig, hauptsächlich aus südöstlicher Richtung. In der Inselmitte um Inca soll die 30-Grad-Marke geknackt werden. An den Küsten bleibt es deutlich kühler: 24 Grad in Andratx, 25 Grad in Palma de Mallorca und Cala Ratjada.

Die Wassertemperaturen betragen 23 Grad an der Playa de Palma und 22 Grad an der Playa de Muro. Es ist mit wenig Wellengang zu rechnen. Ein guter Tag also, um sich auf das Stand-up-Paddle-Brett zu stellen. Die Sonne geht um 21.16 Uhr unter. Die Nacht wird bei Tiefstwerten von 16 Grad in der Inselmitte mild. An den Küsten ist vielleicht sogar eine Tropennacht möglich, wenn die Temperturen nicht unter 20 Grad sinken.

Um 6.20 Uhr nimmt die Sonne am Freitag ihre Arbeit wieder auf. In den frühen Morgenstunden kann es regnen, auch Nebel ist möglich. Tagsüber ist der Himmel nur wenig bewölkt. Im Norden Mallorcas werden es 30 Grad, im Süden 26 bis 27 Grad.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Die Aussichten für Samstag und Sonntag sind im Vergleich zu den vergangenen Tagen ziemlich gut. Zwar liegt die Regenwahrscheinlichkeit nicht bei Null, wenn überhaupt sind es aber nur vereinzelte Tropfen. Wahrscheinlicher ist es, dass die Sonne den ganzen Tag scheint. Die Temperaturen steigen auf bis zu 33 Grad. Bei dem Wetter dürfte es voll am Strand werden.