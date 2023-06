FKK-Verbot an Traumstränden auf Mallorca - 750 Euro Strafe fürs Nacktbaden

Bis zu 750 Euro Strafe für Nacktbader: Die Gemeinde Ses Salines im Südosten Mallorcas hat auf ihren Stränden ein FKK-Verbot ausgesprochen. Der Gemeinderat unter Vorsitz einer konservativen Koalition aus PP, el Pi und Ciudadanos hat schon im April die neue Strand-Verordnung beschlossen. Seit Dienstag (6.6.) ist sie nun in Kraft.

Darin ist das Baden ohne Kleidung als "geringfügiges Vergehen" eingestuft. Die gleichen Strafen wie fürs FKK-Baden gelten auch für Sex am Strand, die Nutzung von Seife an den Duschen und im Meer, das Bemalen des Strand-Mobiliars und das Verrichten der Notdurft am Strand oder im Wasser.

An diesen Stränden auf Mallorca gilt das FKK-Verbot

Zu Ses Salines gehören insgesamt zehn Strände rund um den Ort Colònia de Sant Jordi:

Es Coro

Sa Bassa des Cabots

Cala Galiota

Es Port

Els Estanys

Es Dolç

Ca'n Curt

Es Dofí

Es Carbó

Cala en Tugores

Die letzten vier sind Naturstrände ohne Rettungsschwimmer oder Strandbars. Hier war es üblich, dass immer wieder Menschen auch nackt badeten. Allerdings ist keines der Gebiete ein traditioneller FKK-Strand, wie etwa der nahegelegene Traumstrand Es Trenc.

Zusätzlich zu den allgemeinen Vorgaben, sieht die neue Verordnung ein Rauchverbot für die Strände Es Port und Cala Galiota vor. Bei den übrigen Stränden müssen Raucher irgendeine Form von Aschenbecher dabeihaben.

Keine Tiere am Strand

Ein schwerwiegendes Vergehen wiederum ist das Mitbringen von Tieren. Vom 1. März bis 15. November ist das an den genannten Stränden verboten und wird mit bis zu 1.500 Euro bestraft. Für spezielle Fälle wie Blindenhunde gibt es allerdings Ausnahmeregelungen.

Das Rathaus sieht vor, die Einhaltung der neuen Strandverordnung zu kontrollieren und entsprechende Vergehen von Anfang an zu bestrafen.

Tatsächlich ist das Nacktbaden in ganz Spanien seit 1989 erlaubt. Nacktheit wird außerdem vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte als Recht auf freie Meinungsäußerung anerkannt. Trotzdem dürfen spanische Gemeinden selbst entscheiden, was auf ihren Stränden erlaubt ist.