Aus nächster Nähe können Bewohner und Besucher von Palma in diesen Tagen eine der elegantesten Privatyachten der Welt bestaunen. Die Megayacht "Limitless" gehört dem Milliardär Leslie Wexner, der mit seinem Textil-Imperium Limited Brands geschätzte 12 Millionen Euro im Jahr verdient. Der US-Amerikaner besaß unter anderem den bekannten Unterwäsche-Hersteller Victoria's Secret, aber auch Bekleidungsgeschäfte wie Pink und Abercrombie & Fitch. Im Moment liegt die "Limitless" für Instandsetzungen an der Mole der Werft "Astilleros de Mallorca" in Palma.

Die "Limitless" war mit ihren 96 Metern zum Bauzeitpunkt 1997 die größte private Yacht der Welt. Das Schiff, das bei der deutschen Werft Lürssen vom Stapel ging, ist seit Jahren ein regelmäßiger Besucher der Insel.

Die marineblaue und weiße Yacht hat einen Stahlrumpf und Aluminiumaufbauten, drei Decks und ein großes Achtercockpit. Das Außendesign stammt von Bannenberg & Rowell und die Innenausstattung von Tim Heywood Design. Sie bietet 12 Gästen und 20 Besatzungsmitgliedern bequem Platz. Ihre Reisegeschwindigkeit beträgt 17 Knoten, sie kann aber auch problemlos mit 25 Knoten fahren, was sie für ihre Größe zu einem sehr schnellen Schiff macht. Statt eines traditionellen Ruders hat die "Limitless" einen Joystick.

Vor zwei Jahren verkaufte Wexner 55 Prozent der Anteile an Victoria's Secret. Die Marke war in Zeiten von #Metoo wegen extremer Sexualisierung von Frauen in die Kritik geraten. Wexner war eng mit dem Investmentbanker Jeffrey Epstein befreundet . Epstein wurde 2019 angeklagt, einen Ring zur sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen unterhalten zu haben. Er nahm sich in der Untersuchungshaft das Leben.

Diese Mega- und Gigayachten waren 2023 bereits da

Die "Limitless" ist eine von vielen beeindruckenden Yachten, die in den vergangenen Monaten vor Mallorca zu bestaunen waren. Amazon-Gründer Jeff Bezos machte in den Inselgewässern einen Liebesurlaub mit seiner inzwischen Verlobten Lauren Sánchez und nutzte dafür erstmals seine nagelneuen Yachten "Koru" und "Abeona" aus. Zur gleichen Zeit lag auch die "Zen" von Onlinehandel-Mitbewerber Jack Ma (Alibaba) in Palma. Später tauchten die "Rising Sun" von Entertainment-Mogul David Geffen und "Madsummer" vom US-amerikanischen Immobilien-Unternehmer Jeffrey Soffer vor Mallorca auf.