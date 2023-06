Normalerweise ist Arenal an der Playa de Palma, was die Urlauber betrifft, mehr oder weniger fest in der Hand von deutschen und niederländischen Besuchern. Nur einmal im Jahr ist das anders: Im Juni, mit dem bevorstehenden Ende des Schuljahres in Spanien, kommen viele junge Menschen vom spanischen Festland an den Strandabschnitt von Llucmajor.

Oft gibt es dann große Trinkgelage am Strand, von der spanischen Jugend botellón genannt. Nachbarn beschweren sich über Lärm und Ausschreitungen. Um das zu verhindern, hat die Ortspolizei von Llucmajor wie schon im Vorjahr besondere Vorkehrungen getroffen, die von Samstag (10.6.) bis zum 7. Juli gelten. Zusätzlich zu den üblichen Streifen und Beamten, die rund um Arenal unterwegs sind, widmen sich zehn Polizisten in dieser Zeit ausschließlich den Problemen rund um die spanischen Abiturfeiern. Wenn nötig steht noch weiteres Personal bereit. Das sind die Benimmregeln für die Spanier Zur Vorbeugung von Ärger hat die Ortspolizei in den Sozialen Medien eine Reihe von Benimm-Regeln gepostet, an die sich die Jugendlichen halten müssen. So ist es nicht erlaubt, in Wohngegenden laut Musik abzuspielen. Die Polizei beschlagnahmt in solchen Fällen sogar die Lautsprecher. Außerdem ist es verboten, in der Öffentlichkeit zu trinken, wenn dadurch eine Ruhestörung einhergeht. Also sind Trinkgelage an Promenaden und Stränden verboten. Nur ein Zugang zum Strand Um große botellones zu verhindern, wird die Polizei wie schon im Vorjahr den Strand absperren und nur einen Zugang öffnen. Dort wird dann kontrolliert, dass die Jugendlichen keinen Alkohol und auch keine Glasflaschen oder andere gefährliche Gegenstände dabeihaben. Zusätzlich dazu hat die Polizei mit den Anbietern von Party-Ausflügen gesprochen. Mit diesen Methoden hatte es die Ortspolizei im Vorjahr geschafft, die Exzesse im Rahmen zu halten. Nur zu Beginn des Monats gab es damals zwei botellones auf dem Parkplatz des Aqualand. Von Juni bis Ende September zählte die Ortspolizei von Llucmajor für Arenal 105 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Benimmregeln. Zum Vergleich: 2019 waren es noch 299 Anzeigen. /mwp