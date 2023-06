Die Nationalpolizei auf Mallorca hat am Donnerstag (15.6.) einen deutschen Ballermann-Urlauber kurz vor der Rückkehr in die Heimat festgenommen. Der Mann saß bereits im Flieger. Er soll wenige Stunden zuvor eine Hoteldirektorin ins Gesicht geschlagen haben. Wie die mallorquinische Zeitungen berichten, wollte der Deutsche regelrecht von der Insel fliehen.

Der Vorfall geschah am Mittwoch gegen 18.45 Uhr in der calle Missió de San Diego, einer Parallelstraße der berüchtigten Schinkenstraße, an der sich die meiste Party an der Playa de Palma abspielt. Mitarbeiter hatten die Hoteldirektorin darauf aufmerksam gemacht, dass ein Mann an den Türgriffen ihres Autos, das dort geparkt war, herumwerkelte.

Ohne Vorwarnung ins Gesicht geschlagen

Als die Frau in Begleitung einiger Angestellter am Tatort ankam, soll der Deutsche ohne ein Wort zu sagen zugeschlagen haben. Die Hoteldirektorin wurde benommen und fiel zu Boden. Bei der Attacke zog sie sich eine Platzwunde an der Augenbraue sowie einen kleinen Nasenbruch zu.

Der Angreifer, der offenbar auch blutete, floh vom Tatort. Die Frau kam in eine Privatklinik, wo sie der Polizei schilderte, was aus ihrer Sicht geschah. Die Polizisten versuchten vergeblich, Kameraaufnahmen von der Tat zu bekommen. Sie fanden aber heraus, in welchem Hotel der Urlauber untergebracht war.

An der Rezeption dort sagte man den Beamten, dass der Deutsche vor kurzer Zeit ausgecheckt hatte. Eigentlich war seine Rückkehr nach Deutschland erst für den Samstag geplant, offenbar kaufte er kurzerhand einen früheren Rückflug.

Die Polizei eilte zum Flughafen, wo die Passagiere in der Maschine nach Frankfurt schon alle auf ihren Plätzen saßen. Kurz vor dem Abflug um 16.55 Uhr konnten die Polizisten den Mann noch aus dem Flieger holen und festnehmen. Ein Untersuchungsrichter ordnete die Einweisung ins Gefängnis an, mit der Möglichkeit gegen eine Kaution in Höhe von 5.000 Euro freizukommen. Der Deutsche überwies das Geld gerade noch rechtzeitig, um den zuerst gebuchten Rückflug in die Heimat nehmen zu können.

Fußballer, Partyurlauber und Abiturienten an der Playa de Palma

Der Mai und der Juni gelten als die schlimmsten Monate an der Playa de Palma, was den Alkoholkonsum betrifft. Zu dem jungen Partyurlaubern und Fußballvereinen gesellen sich zu dieser Jahreszeit auch die spanischen Abiturienten, die die Sau rauslassen. In Sachen Gewalt sei es aber nicht so schlimm, meinten zuletzt zwei deutsche Polizisten, die derzeit im deutschen Urlaubergebiet auf Streife gehen.