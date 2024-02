Die Nationalpolizei hat am Dienstag (6.2.) auf Ibiza einen Mann festgenommen, der einer der Drahtzieher des berüchtigten Juwelendiebstahls am Amsterdamer Flughafen Schiphol im Jahr 2005 gewesen sein soll. Das teilte die Polizei am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit.

Bei dem Festgenommenen soll es sich um Errol H.V. handeln, einen 59-Jährigen, der im Zusammenhang mit der Tat im Jahr 2019 zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden war. Nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Ibiza" saß er allerdings nur dreieinhalb Jahre ab. Dann sei er verschwunden. Der Mann wurde mit einem europäischen Haftbefehl besucht. Monatelange Ermittlungen Wie die Polizei informiert, habe man im Jahr 2023 den Hinweis erhalten, dass sich H.V. auf Mallorcas Nachbarinsel aufhalten könnte. Nach monatelangen Ermittlungen wurde er in einer Villa ausfindig gemacht. Am Tag der Festnahme wartete die Polizei ab, bis der Gesuchte als Beifahrer in einem Auto das Anwesen verließ. Die Beamten verfolgten den Wagen über mehrere Kilometer. Dann blockierten die Ermittler mit drei Wagen die Straße und nahmen den Mann fest. Der Einsatz wurde von den Polizisten mit Bodycams gefilmt (siehe Video). Bei der Festnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann ein deutlich verändertes Aussehen hatte als auf den Fahndungsfotos. Er wirkte jünger und war deutlich schlanker. Die Ermittler schließen nicht aus, dass er sich Schönheitsoperationen unterzogen hat, um sein Aussehen zu verändern. Der mutmaßliche Räuber wurde dem 6. Ermittlungsgericht des Nationalen Gerichtshofs überstellt. Überfall im Februar 2005 Der Überfall hatte sich am 25. Februar 2005 am Amsterdamer Flughafen ereignet. Eine Bande drang mit Waffengewalt in den Sicherheitsbereich des Airports ein und entwendete ein Fahrzeug, das mit Diamanten und Juwelen im Wert von 72 Millionen Euro beladen war. Der Schmuck sollte eigentlich per KLM-Maschine nach Antwerpen gebracht werden. Es handelt sich um einen der größten Juwelendiebstähle in der Geschichte Europas. Ein Teil der Beute wurde später entdeckt, allerdings blieb Schmuck im Wert von 40 Millionen Euro verschwunden. 2019 wurden zahlreiche Mitglieder der Bande sowie Komplizen am Airport zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.