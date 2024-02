Der Fall des am Mittwoch (8.2.) nach einem Brückensturz auf Mallorca verstorbenen Mannes wird immer mysteriöser. Wie die Nationalpolizei am Donnerstagmittag (8.2.) bekanntgab, wurde der erste Notruf doch nicht vom Handy des Opfers abgesetzt. Die Beamten ermitteln nun, ob der Anrufer Verbindungen zu dem Toten im Sturzbach hatte. Zunächst waren die Beamten davon ausgegangen, dass der Verstorbene selbst Stunden vor seinem Tod den Notruf gewählt hatte. Der Rettungsdienst hielt den Anruf jedoch für eine Falschmeldung. Ein Patientenschutzverband fordert nun Ermittlungen gegen die Einsatzzentrale.

Gegen 5.10 Uhr ging bei der Rettungszentrale ein Anruf ein. Ein Mann meldete sich und gab an, nach Drogenkonsum mit einem Elektroroller in den Sa Riera-Sturzbach in Palma gefallen zu sein und alleine nicht wieder herauszukommen. Eine Streife der Ortspolizei Palmas und ein Krankenwagen fuhren zu dem Standort an der Puente de Hornabeque, wo das Handy des Anrufers zuvor geortet wurde. Allerdings konnten sie niemanden finden. Da der Mann auf mehrmalige Rückrufe nicht reagierte, dachten die Einsatzkräfte, dass sich jemand einen Scherz erlaubt hatte.

Erst drei Stunden später entdeckt

Drei Stunden später, gegen 8.10 Uhr, entdeckten Passanten einen Männerkörper unter der Brücke der Avenida Portugal, 100 Meter weiter südlich. Die Passanten stoppten eine passierende Polizeistreife. Die Beamten der Nationalpolizei hielten den Mann für tot. Erst etwa 40 Minuten nach dem Fund kamen Ärzte, die merkten, dass der Gestürzte noch atmete.

Sie schafften es, ihn wiederzubeleben und ins Krankenhaus Son Espases zu bringen. Dort verstarb der Mann. Bis jetzt sind weder Nationalität noch das genaue Alter bekannt, da die Person keinen Ausweis bei sich trug. Das Opfer wird auf um die 30 geschätzt. Der Anrufer am Morgen gab an, dass er 38 Jahre alt sei.

Der Patientenschutzverband forderte in einem offenen Brief, dass geprüft werden solle, ob der Krankenwagen zu spät nach dem Fund den Einsatzort erreichte. Zudem müsse überprüft werden, ob der Notruf am Morgen sorgfältig genug bearbeitet wurde. Möglicherweise würde der Mann bei einem besser koordinierten Einsatz noch leben.

Polizei geht derzeit von einem Unfall aus

Die Nationalpolizei ermittelt unterdessen die Hintergründe. Da der Mann direkt unter der Brücke lag, gehen die Beamten von einem Unfall aus. Die Brücke ist zehn Meter hoch. Dass er selbst gesprungen ist, gilt derzeit als unwahrscheinlich. Die Beteiligung anderer Personen kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei wertet nun die Bilder der Überwachungskameras in der Gegend ausund befragt Zeugen.

Dass der Mann an einer anderen Stelle herunterfiel und vom Sturzbach mitgerissen wurde, gilt als nahezu ausgeschlossen. Am Fundort betrug die Wassertiefe 30 Zentimeter. Es gibt ein Stück zuvor aber auch trockene Stellen im Sturzbach, wo der Mann liegengeblieben wäre. Die genaue Todesursache ist noch unbekannt. Wie das Online-Portal "Crónica Balear" berichtet, könnte eine Unterkühlung eine zentrale Rolle gespielt haben. Die Körpertemperatur des Mannes sank auf 24 Grad.