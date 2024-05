Nach einer Woche mit Wind, Regen und niedrigeren Temperaturen wird das Wetter auf Mallorca wieder schön. Die Temperaturen klettern am Wochenende kräftig und erreichen bis zu 27 Grad. Dazu scheint fast pausenlos die Sonne. Nur der Wind weht weiter mitunter kräftig.

Am Freitagvormittag ist der Himmel blau. Erst am Nachmittag tauchen ein paar Wolken auf. Der Wind weht mäßig bis flott aus Südwest-West. Wer sich länger im Freien aufhält, darf auf keinen Fall die Sonnencreme vergessen. Die Temperaturen erreichen in Sa Pobla 23 Grad. Laut spanischem Wetterdienst Aemet bleiben die Werte nur in Andratx unter der 20-Grad-Marke. Dort sind es 19 Grad.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Um 20.46 Uhr geht die Sonne unter. Die Nacht bleibt bei 19 bis 14 Grad mild. Um 6.44 Uhr tritt die Sonne am Samstag schon wieder ihren Dienst an. Im Flachland wird es am Morgen neblig. Tagsüber gibt es einen Sonne-Wolken-Mix, die sonnigen Phasen gewinnen die Oberhand. Im Norden Mallorcas wird es deutlich wärmer. Die Temperaturen steigen auf 26 Grad. Andratx soll mit 21 Grad erneut der kühlste Ort der Insel sein. Der mäßige Wind lässt gen Nachmittag nach. Die Wassertemperaturen an den Stränden Mallorcas betragen derzeit um die 17 Grad. Für ein ausgiebiges Bad ist es daher wohl noch zu kalt.

Am Sonntag geht es ähnlich weiter. Bei bis zu 27 Grad im Norden, im Süden ist es weiterhin kühler, scheint die Sonne. Ein paar Wolken sind am Himmel auch dabei. Am Morgen wird es wieder neblig.

Ab Dienstag wird es wieder spürbar kühler

Zum Start in die neue Woche nimmt die Anzahl an Wolken zu. Die warmen Luftmassen bewegen sich gen Süden und sorgen nun auch auf der anderen Inselhälfte für 27 Grad. Am Montagvormittag sind ein paar Regentropfen nicht ausgeschlossen. Ab Dienstag soll es dann wieder spürbar kälter werden. Die Temperaturen pegeln sich um die 20-Grad-Marke ein.