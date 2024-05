Die Nationalpolizei auf Mallorca hat am Donnerstag (2.5.) fünf Personen - darunter einen Minderjährigen - festgenommen, die in zwei unabhängigen Fällen deutsche Ballermann-Urlauber attackiert und ausgeraubt hatten. Das geht aus einer am Freitag verschickten Pressemitteilung hervor.

Gegen 0.30 Uhr sah eine Zivilstreife, wie es im Gebiet zwischen Megapark und Bierkönig zu einer Schlägerei zwischen mehreren jungen Männern und einem Urlauber kam. Die Angreifer versuchten, den Touristen auszurauben. Die Angreifer versuchten, den Urlauber auszurauben. Als die Polizisten dazwischengingen und sich auswiesen, ergriffen die drei Männer die Flucht. Mit der Hilfe einer zweiten Polizeieinheit konnten die Beamten die drei Diebe schnappen. Der Urlauber war zur Tatzeit stark betrunken, und die Kriminellen sahen in ihm ein einfaches Opfer. Er bekam jedoch noch mit, wie sie ihm seine Wertsachen abknöpfen wollten. Es kam zur Schlägerei. Polizei bringt Urlauber das Diebesgut zurück Die gleiche Zivilstreife beobachtete gegen 3.20 Uhr, wie zwei junge Männer verschiedene Gegenstände wegwarfen. Das kam ihnen seltsam vor, und sie durchsuchten sie mit der Unterstützung einer uniformierten Einheit. Die Polizisten fanden ein teures Smartphone, Kreditkarten und ein wenig Bargeld. Schnell stellte sich heraus, dass es sich dabei um Diebesgut handelte, das die Männer einem Urlauber abgenommen hatten. Die Beamten machten das Hotel ausfindig, in dem der Deutsche untergebracht war. Er sagte aus, dass er kurz zuvor auf der Straße überfallen worden sei. Die Angreifer hätten ihn zu Boden geworfen und seine Gürteltasche abgenommen. Der Urlauber erlitt dabei leichte Verletzungen. Die fünf festgenommenen Personen werden nun wegen Diebstahl mit Körperverletzung einem Richter vorgeführt.