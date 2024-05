Annäherungsverbote: neue Strategie gegen Kleinkriminelle an der Playa de Palma

Die Hoteliers an der Playa de Palma vermelden Erfolge mit einer neuen Strategie gegen die Kleinkriminalität. Seitdem man in Prozessen verstärkt als Nebenkläger auftrete, habe man erreicht, dass gegen viele Kriminelle zusätzlich zu ihrer Strafe ein Annäherungsverbot hinsichtlich der Tourismuszone oder ein Hausverbot in Hotels ausgesprochen werde, so Anwalt Toni Mut gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Betroffen sind von der Maßnahme insbesondere Taschen- und Trickdiebe, die Urlauber an der Playa de Palma bestehlen oder in Hotelzimmer eindringen. Die zusätzlichen Auflagen seien deshalb so wichtig, da die Geldstrafen oder Haftstrafen, die zur Bewährung ausgesetzt werden, die Täter nicht von erneuten Diebeszügen abhielten, heißt es bei der Hoteliersvereinigung. Mit dem Annährungsverbot dagegen habe die Polizei eine effektive Handhabe gegen die Täter.

Beispiele für Auflagen

Anwalt Mut berichtet gegenüber dem "Diario de Mallorca" von mehreren Beispielen. So wurde eine Diebesbande nicht nur zu einer Haftstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Gleichzeitig legte das Gericht fest, dass die Verurteilten sich nicht während eines Zeitraums von zwei Jahren der Playa de Palma annähern dürfen. Im Urteil werde zudem genau spezifiziert, welches Gebiet tabu sei. Ausnahmen gäbe es nur im Fall eines Arbeitsverhältnisses in dem Gebiet, das aber nachgewiesen werden müsse.

In einem anderen Fall, in dem das Urteil vor einem Monat erging, wurde ein Hoteldieb nach mehreren Raubzügen zu einem Annäherungsverbot verdonnert, das neben der Playa de Palma auch die Straßen ab dem Naherholungsgebiet Es Carnatge beinhaltet und eine Distanz von 500 Metern vorschreibt. Erst rund eine Woche alt ist ein Urteil, das einem Hoteldieb jegliche Übernachtung in einer Unterkunft an der Playa de Palma für einen Zeitraum von fünf Jahren verbietet.

Gute Erfahrungen andernorts

Die Annäherungs- und Hausverbote hätten sich zunächst in Madrid und Barcelona bewährt, um gegen Diebesbanden in Zügen und in der Metro vorzugehen, berichtet der Anwalt. Inzwischen würden derartige Auflagen immer häufer von der Staatsanwaltschaft gefordert.

Ein Saufgelage an der Playa de Palma. / DM

Neben dem Exzesstourismus, gegen den die balearische Landesregierung derzeit eine neue Initiative gestartet hat, ist die Kleinkriminalität eine der Hauptsorgen der Hoteliers an der Playa de Palma. Man begrüße es, dass die sommerliche Verstärkung der Polizeikräfte in diesem Jahr früher eingetroffen sei als in anderen Jahren. /ff