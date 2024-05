Sonne, Wolken und ein paar Regentropfen - das Wetter auf Mallorca in der neuen Woche

Nach einem sonnigen Wochenende bleibt es auf Mallorca weiterhin frühlingshaft warm, es ziehen aber deutlich mehr Wolken auf in der neuen Woche. Vereinzelt muss laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet auch mit Regen gerechnet werden. Warnstufen wurden bislang keine ausgegeben - ideales Wander- und Ausflugswetter auf Mallorca, so wie typisch für den Mai auf der Insel.

Am Montag (13.5.) zeigt sich auf der gesamten Insel weiterhin meist blauer Himmel, zur Mittagszeit und vor allem im Süden von Mallorca verschwindet die Sonne mitunter hinter den Wolken. Die Regenwahrscheinlichkeit ist gering, Niederschläge seien nur vereinzelt und sehr lokal möglich, heißt es. Am Morgen gibt es örtlich Frühnebel, der Wind weht nur schwach. Die Temperaturen klettern im Tagesverlauf bis auf 23 (Felanitx) oder 29 Grad (Sa Pobla). Nachts liegen die Tiefstwerte zwischen 10 (Lluc) und 15 Grad (Felanitx).

Sonne-Wolken-Mix zur Wochenmitte

Wolkig startet der Dienstag. Die Regenwahrscheinlichkeit fällt etwas höher aus, es bleibt aber laut Vorhersage bei ein paar Tropfen, die örtlich begrenzt fallen. Am Nachmittag könnte es Gewitter geben. Der Wind weht weiter schwach, am Nachmittag und an der Küste als frische Brise. Die Temperaturen sind praktisch unverändert mit Höchstwerten zwischen 23 und 28 Grad sowie Tiefstwerten zwischen 11 und 17 Grad.

Am Mittwoch gibt es einen rechten Sonne-Wolken-Mix, in den sich einzelne, lokale Regenschauer mischen können. Am Nachmittag zeigt sich mehr blauer Himmel als am Vormittag. Frühnebel möglich. Die Höchstwerte liegen nur noch zwischen 21 und 25 Grad, die Tiefstwerte zwischen 10 und 15 Grad.

Auch am Donnerstag halten sich Sonne und Wolken im Gleichgewicht, Regentropfen sind nicht ausgeschlossen. Die Tiefstwerte in der Nacht sinken etwas. Weiterhin schwacher Wind.

Pünktlich zum Wochenende dürfte es dann wieder etwas mehr Sonne geben, die Höchsttemperaturen könnten leicht sinken.

Der Strand füllt sich langsam. / Simone Werner

Badetemperaturen

Die Wassertemperaturen im Meer vor Mallorca sind mittlerweile auf rund 18 Grad gestiegen - die Werte sind noch deutlich von den Badewannen-Temperaturen im Hochsommer von über 26 Grad entfernt, aber das meist sonnige Wetter lockt bereits viele Menschen an die Strände.