Regen und niedrigere Temperaturen: Das Wetter auf Mallorca wird wechselhaft

Die 30-Grad-Marke hat Mallorca am Montag nicht ganz geknackt. Laut spanischem Wetterdienst Aemet blieb der Balken im Thermometer in Llucmajor bei 29 Grad stehen. An den Küsten war es deutlich kälter. Lediglich 22 Grad in Son Servera. In den kommenden Tagen entfernen sich die Temperaturen auf der Insel von den 30 Grad. Zudem kann es immer wieder regnen.

Aemet hat zwar für den Dienstagvormittag mitunter dicke graue Regenwolken auf die Wetterkarte eingezeichnet, die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 50 Prozent dann aber gar nicht so groß. Vermutlich werden es nur leichte Schauer oder vereinzelte Tropfen. Besonders der Norden Mallorcas ist davon betroffen. Nach dem Mittagessen kämpft sich die Sonne durch und hält sich hartnäckig am Himmel.

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 22 (Andratx) bis 26 Grad (Inca). Der Wind weht mäßig aus südwestlicher Richtung. Die Nacht wird bei 12 bis 15 Grad mild.

Am Mittwoch steigt die Regenwahrscheinlichkeit auf 90 Prozent an. Vor allem am Vormittag sollte der Regenschirm mitgenommen oder eine Aktivität unter einem Dach gesucht werden. In Palma droht das Phänomen "Operation Wolke", wenn zahlreiche Strandurlauber in die Stadt strömen. Das hat Staus und ein Parkplatzchaos zur Folge. Die Temperaturen sinken auf 21 (Son Servera) bis 25 Grad (Llucmajor). Am Abend klart der Himmel auf und die Sonne zeigt sich sporadisch.

Wechselhaftes Wetter am Wochenende auf Mallorca

Am Donnerstag wird es etwas besser. Wobei ein paar Regentropfen nicht gänzlich ausgeschlossen werden können. Die Temperaturen bleiben konstant. Der Freitag wird schön. Die Sonne scheint bei bis zu 27 Grad. Das Wochenende zeigt sich hingegen wieder wechselhaft: Samstag 28 Grad bei einem Sonne-Wolken-Mix und wohl kaum Regen. Sonntag 24 Grad mit vielen Wolken und ziemlich sicher Regen.