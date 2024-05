81-jähriger Geisterfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß auf Manacor-Schnellstraße

Ein 81-Jähriger ist am Donnerstag (16.5.) bei einem frontalen Zusammenstoß auf der Manacor-Schnellstraße gestorben. Das Unglück ereignete sich gegen 14.30 Uhr in der Nähe einer Tankstelle auf Höhe des Dorfes Montuïri in der Inselmitte.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Senior sein Auto gerade betankt und wollte seine Fahrt fortsetzen. Allerdings kam es zu einem Versehen und er fuhr mit seinem Mercedes in die Gegenrichtung. Ein 43-Jähriger konnte mit seinem BMW nicht mehr ausweichen und prallte frontal mit dem Fahrzeug des älteren Herren zusammen.

Unfallopfer musste aus Auto befreit werden

Der 81-Jährige war sofort tot, der jüngere Mann erlitt schwerste Verletzungen und musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden. Er wurde mit dem Rettungswagen in die Notaufnahme des Krankenhauses Son Espases gebracht.

Die Guardia Civil ermittelt, um zweifelsfrei zu klären, wie es zu dem Zusammenprall kommen konnte. /pss