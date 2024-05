Unverhofftes Comeback: Die Sternwarte in Costitx soll im Sommer wiedereröffnen

Und plötzlich war der Himmel lila wie ein 500-Euro-Schein: Die über weite Teile Europas sichtbaren Polarlichter haben am Freitagabend (10.5.) auch auf Mallorca für Verzückung gesorgt. Auf der Insel war das Phänomen am Himmel zuletzt im Jahr 1938 in solcher Pracht zu sehen. Selbst der für seine teils spektakulären Nachtaufnahmen bekannte Fotograf David Maimó kam aus dem Staunen nicht heraus: „Was für ein Spektakel“, rief er in einem Video, das er auf dem Puig de Sant Salvador aufnahm. Auch der Meteorologe Alberto Darder zeigte sich begeistert: „Tage wie dieser sind lebenswert“, schrieb er auf X, vormals Twitter.

Entsprechend groß war die Enttäuschung, dass sich das auf einen Sonnensturm zurückzuführende Phänomen in der darauffolgenden Nacht nicht wiederholte. Zahlreiche Mallorquiner, die das Spektakel am Vorabend verpasst hatten, waren abends aufs Land hinausgefahren – und konnten sich höchstens über die deutlich zu sehenden Sternenbilder freuen.

Comeback der Sternwarte

Womöglich dürfte aber den Freunden der Himmelskunde eine andere Nachricht ein wenig Trost spenden. Denn wie der bisherige Leiter der seit 2016 geschlossenen Sternwarte in Costitx, Salvador Sánchez, gegenüber der MZ bestätigte, hat sich nach jahrelanger Suche eine Investorengruppe gefunden, die den Komplex noch in diesem Sommer wieder öffnen will, und zwar sowohl für wissenschaftliche Zwecke als auch für Besuche von Schulklassen und anderem interessierten Publikum. Mehr wollte Sánchez zunächst nicht verraten.

Mallorcas Astronomen hatten die Sternwarte im Jahr 1991 eröffnet. Durch ihre Teleskope konnten die Wissenschaftler eine ganz Reihe von Asteroiden, Kometen, Supernovae und anderer interstellarer Objekte entdecken. Marketingtechnisch clever agierten Sánchez und seine Kollegen 2008, als sie einen Asteroiden nach Tennis-Star Rafael Nadal benannten.

Während die Sternwarte mit angeschlossenem Planetarium beim Publikum beliebt war, lief es wirtschaftlich nicht gut. Die Einrichtung war stark auf die öffentliche Förderung angewiesen. Als Regierung und Verwaltung im Zuge der Wirtschaftskrise Gelder strichen, sammelte sich ein Schuldenberg an. 2016 waren 1,7 Millionen Euro erreicht, der Trägerverein musste Insolvenz anmelden.

Deutlicher Preisrückgang

Fortan stand die Sternwarte zum Verkauf. Zunächst sollte der Kaufpreis 1,8 Millionen Euro betragen, doch keiner griff zu. 2023 versuchte die Insolvenzverwaltung, die Einrichtung zu versteigern – der Aufrufpreis betrug 430.001 Euro. Auch dieser Versuch schlug fehl. Die spanische Investorengruppe, die nun zugeschlagen hat, soll deutlich weniger gezahlt haben. Laut der Zeitung „Última Hora“ betrug der Kaufpreis 85.000 Euro plus weitere 80.000 Euro für die Gerätschaften.

