Balkonstürze auf Mallorca: Die Playa de Palma ist seit der Pandemie zum Epizentrum des Phänomens geworden

Bei dem jungen Mann, der am Montag in den frühen Morgenstunden beim Sturz vom Balkon im zweiten Stock eines Hotels an der Playa de Palma gestorben ist, handelt es sich bereits um den zweiten Fall innerhalb von zwei Wochen. Bereits in der Nacht auf den 7. Mai starb ein 23-jähriger Deutscher beim Sturz von der Terrasse des Hotels.

Seit der Pandemie ist es an der Playa de Palma immer wieder zu Stürzen gekommen, die im Zusammenhang mit Alkohol- oder Drogenkonsum stehen könnten. Einige von ihnen endeten tödlich.

Ein Überblick über die weiteren Fälle an der Playa de Palma

In der Britenhochburg Magaluf, in der das Phänomen vor der Pandemie weit verbreitet war, ist es in der Zeit nur zu einem Sturz gekommen:

12. Mai 2022: Ein 34-jähriger Brite stirbt um 8.30 Uhr beim Sturz vom Balkon im siebten Stock des Hotels South Beach in Magaluf. Zuvor klettert er in einem anscheinend aufgebrachten Zustand an der Fassade herum. Zu dem Zeitpunkt befinden sich viele Urlauber im Außenbereich des Hotels. Ein Gast filmt den Sturz zufällig mit.

Dafür werden andere Gegenden der Insel Schauplatz von schweren Stürzen

