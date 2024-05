Schlag gegen illegales Glückspiel auf Mallorca – oder hat die Nationalpolizei eine deutsche Firma völlig grundlos hochgenommen?

Verwirrung um ein "illegales Casino": Die Nationalpolizei hat am Dienstag (21.5.) in einer Pressemitteilung bekanntgegeben, dass man eine von Deutschen betriebene illegale Glücksspielstätte hochgenommen habe. Die Ermittlungen reichen ins Jahr 2023 zurück. Dort stießen die Beamten auf Hinweise, dass ein deutsches Ehepaar illegale Glücksspielveranstaltungen organisierte.

Einsatz am Paseo Marítimo

Demnach sei der Schlag am Freitagabend (17.5.) in einem Lokal am Paseo Marítimo in Palma gelungen. In den sozialen Netzwerken war zuvor ein Event unter dem Titel "Casino Royale" für 19 Uhr angekündigt worden. Eine halbe Stunde nach Veranstaltungsbeginn erschienen die Beamten im Lokal – es handelte sich um das Restaurant Bahía Mediterraneo.

Laut Pressemitteilung trafen die Beamten zehn Personen an, darunter das Ehepaar, das den Event organisierte, sowie drei Personen, die als Croupier gekleidet waren. Zudem seien fünf Gäste zugegen gewesen. 59 Euro habe man für ein Startkapital von 500 Spielchips hinblättern müssen. Dafür habe es unter anderem Musik, Cocktails und Unterhaltung gegeben.

Die Beamten beschlagnahmten mehrere gebrauchte Kartenspiele einer europäischen Spitzenmarke, einen Pokertisch, zwei Jackpot-Tische, einen Craps-Tisch, einen Roulette-Tisch, zwei Spielautomaten und ein Roulette-Rad.

Das sagt die Organisatorin

Die deutsche Betreiberin des Events zeigte sich auf MZ-Anfrage "schockiert" über den Einsatz. Auf Anraten ihres Anwalts ließ sie verlauten: "Casino-Event-Mallorca bietet ausschließlich Casino-Motto-Partys an. Um Bargeld, echte Einsätze oder Tombola wird niemals gespielt."

Zwischen den Zeilen lautet die Botschaft also: Alles ein großes Missverständnis. Die Polizei ist einer falschen Spur nachgegangen. Aber wie kann es dazu kommen?

Das Event am Freitag, bei dem die Polizei kam, wurde auf der Website des Unternehmens folgendermaßen beworben: "Lassen Sie sich vom Flair echter Casino-Spiele verzaubern. Roulette über Black Jack bis hin zu Poker und Craps – wir bieten eine breite Palette an Spielen, die jedes Spielerherz höher schlagen lassen." Die Preise für den Abend reichten von 30 Euro für 200 Spielchips bis hin zu 480 Euro für einen Sechs-Personen-Tisch, inklusive Champagner und 750 Spielchips. Wer für sich alleine 750 Chips wollte, zahlte 88 Euro.

Ein nicht unbedeutender Hinweis

Allerdings findet sich auch – ganz unten auf der Seite – folgender Hinweis: "Um Bargeld oder echte Einsätze wird bei uns nicht gespielt. Unser Angebot beinhaltet kein Glücksspiel. Sämtliche Spiele werden mit Spielgeld gespielt. Wir legen größten Wert darauf, Ihnen das Erlebnis eines echten Casinos zu bieten, jedoch immer ohne Geldeinsatz. No cash - just Entertainment."

Ein Sprecher der Nationalpolizei wollte diesen Umstand auf MZ-Anfrage nicht kommentieren.

