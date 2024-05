Nach dem tödlichen Restaurant-Einsturz: Was die dreitägige Trauer der Stadt Palma in der Praxis bedeutet

Nach dem Einsturz des Medusa Beach Club an der Playa de Palma auf Mallorca hat die Stadt Palma eine Schweigeminute und eine dreitägige Trauer angeordnet. Doch was bedeutet das in der Praxis? Laut einem Sprecher der Stadt Palma hat diese Entscheidung lediglich Folgen für die öffentliche Agenda der Stadt Palma.

Bürgermeister Jaime Martínez werde bis einschließlich Sonntagabend (26.5.) alle öffentlichen Termine absagen. Genauso gebe es keine Stadtratssitzungen oder Treffen von Ausschüssen. "Kleinere Treffen von Stadtratsmitgliedern in eher privatem Rahmen dürfen allerdings stattfinden", sagte der Sprecher der MZ.

Treffen mit Bürgermeister von Tanger abgesagt

Gestrichen werden musste etwa ein geplantes Treffen von Jaime Martínez mit dem Bürgermeister von Tanger, Mounir Laymouri. Auf die privaten Bereiche habe die Trauer keine Auswirkungen, erklärte der Sprecher, also beispielsweise für die Lokale an der Playa de Palma. Sie müssten nicht die Musik abstellen oder den Tanz verbieten. "Wir können als Stadtverwaltung nicht in die privatwirtschaftlichen Bereiche vordringen", sagte der Sprecher.

Die Terrasse des Medusa Beach Club war am Donnerstag (23.5.) gegen 20 Uhr heruntergekracht. Vier Menschen, darunter zwei Deutsche, kamen bei dem Unglück ums Leben. 16 weitere Personen kamen mit unterschiedlich schweren Verletzungen ins Krankenhaus.