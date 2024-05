"Terrasse hatte keinerlei Lizenz": Rathaus Palma gibt Pressekonferenz zum Restauranteinsturz auf Mallorca

Palmas Bürgermeister Jaime Martínez hat bei einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag (28.5.) bestätigt, dass das in der vergangenen Woche eingestürzte Restaurant "Medusa Beach Club" keine Lizenz für den Betrieb der Terrasse hatte. Die Nutzung des oberen Stockwerks war folglich illegal. Das Rathaus will bei einem möglichen Gerichtsprozess als Nebenkläger auftreten.

Der Bürgermeister drückte zu Beginn der Pressekonferenz nochmal sein Bedauern aus und sprach den Opfern und Angehörigen Hilfe sowie Beistand aus. "Stand jetzt befindet sich noch eine Person im Krankenhaus. Allerdings schon auf der normalen Station", so Martínez. Vier Personen hatten bei dem Einsturz des Gebäudes ihr Leben verloren, zwei deutsche Urlauberinnen, ein Senegalese und eine Spanierin. "Wir befinden uns in Kontakt mit den Behörden in Deutschland und im Senegal", sagte Martínez.

Das Kellergeschoss, wo sich die Disko Coco Rico befindet, verfügt über eine Lizenz genau wie das Restaurant im Erdgeschoss. Die erst kurz zuvor eröffnete Chill out-Terrasse hatte keinerlei Lizenz. Ein Antrag auf einen Umbau lag auch nicht vor. Zudem war das Gebäude bei der Inspektion ITE im Jahr 2022 durchgefallen.