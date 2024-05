Strandwetter ja, aber nicht immer: Der Juni startet auf Mallorca wechselhaft

Was Exzesse und Schlagzeilen angeht, ist Mallorca schon voll im Sommermodus. Das Wetter hingegen kann sich noch nicht so richtig entscheiden. Am Freitag (31.5.) wechseln sich Sonne und Wolken am Himmel ab. Gelegentlich sind auch Niederschläge zu erwarten. An den Küsten kann die eine oder andere Welle auch mal höher ausfallen. Die Höchstwerte liegen bei 22 bis 25 Grad – ein merklicher Temperaturabfall im Vergleich zur Wochenmitte. Am Abend dürfte es vergleichsweise wolkenfrei bleiben, sodass der wohlverdiente, unverstellte Blick auf den Freitagabend-Sonnenuntergang im Bereich des Möglichen ist.

So wird das Wetter am Wochenende

Ähnlich verhält es sich am Samstag. Während der Tag sonnig beginnt, ziehen im Laufe des Vormittags von Süden kommend größere Wolkenfelder über die Insel. Vereinzelt kann es zu Niederschlägen kommen, vor allem in der Tramuntana. Auch Gewitter möchte der spanische Wetterdienst Aemet nicht gänzlich ausschließen. Bei den Höchsttemperaturen verändert sich nicht viel im Vergleich zum Freitag. Gegen Abend sollte es wieder wolkenfrei sein. Die Temperaturen liegen um 20 Uhr immer noch bei 20 Grad, sodass man getrost das abendliche Grillen im Garten ansetzen kann.

Livecams: So sieht es gerade auf der Insel auf

Der Sonntag verhält sich nach dem selben Muster: Weitgehend wolkenfreier Himmel am Morgen, Wolkenfelder im Laufe des Tages, die Regen mit sich bringen, am Abend wieder sonnig. Die Temperaturen steigen im Vergleich zum Vortag leicht an.

So wird das Wetter in der neuen Woche

Zur neuen Woche hin gehen die Werte nach aktuellem Stand deutlich nach oben: Am Montag könnten vor allem in der Inselmitte die 28 Grad erreicht werden, am Dienstag dürfte die 30-Grad-Marke geknackt werden. Für die Planung des Strandbesuchs heißt das aber erst einmal nicht so viel. Denn das wechselhafte Wetter bleibt auch hier bestehen, sodass sich ein Blick auf den Regenradar lohnt, bevor man sich mit Sack und Pack auf den Weg in die garantiert nur den Einheimischen bekannte Geheimtipp-Badebucht macht.