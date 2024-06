Auf Mallorca kündigt sich die erste große Hitze des Jahres an

Nach einem äußerst angenehm temperierten und teils sogar eher frischen Wochenende steht Mallorca in den kommenden Tagen die erste große Hitze des Jahres bevor. Erste Wettermodelle des staatlichen Wetterdienstes Aemet zeigen sogar Werte bis knapp 40 Grad zum Wochenende. Doch bis dahin kann sich auch noch vieles ändern.

Starten wir erst einmal mit den sichereren Vorhersagen: Die Nacht auf Montag (3.6.) wird beinahe überall auf der Insel klar, die Sterne lassen sich bestens beobachten. Die Temperaturen fallen auf Tiefstwerte von 12 Grad in Porreres und 17 Grad in Palma.

Am Montag maximal 27 Grad

Der Montag startet mit viel Sonne, gegen Mittag können vor allem in der Inselmitte ein paar harmlose, wenn auch dichtere Wolken auftauchen. Regen wird es aller Voraussicht nach nirgends geben.

Die Temperaturen bleiben noch sehr angenehm. In Andratx werden maximal 23 Grad erreicht, in Inca 27 Grad. In allen anderen Orten bleibt es bei Werten zwischen 24 und 26 Grad. Nachts kühlt es auf 12 bis 15 Grad ab.

Am Dienstag wird es in der Inselmitte schon mal heiß

Am Dienstag ändert sich am Himmel wenig. Die Sonne scheint fast den ganzen Tag ungestört. Einzelne dünne Quellwolken können über den Himmel ziehen, Niederschlag ist weit und breit keiner zu erkennen.

Und die Höchstwerte steigen: In Inca sollen bereits 30 Grad erreicht werden. Die Inselmitte heizt sich am stärksten auf, an den Küsten bleibt es bei 25 bis 27 Grad Höchsttemperatur kühler. Nachts sinken die Werte auf 12 bis 17 Grad.

Jeden Tag ein Stückchen wärmer

Am Mittwoch wird es noch ein kleines Stückchen wärmer. Bis zu 31 Grad werden es in Pollença, Inca und Sa Pobla. Auch in Sóller werden bereits 29 Grad erreicht. Am kühlsten bleibt es einmal mehr bei 26 Grad in Andratx. DIe Sonne scheint den ganzen Tag.

Und so geht es auch nach bisheriger Einschätzung von Aemet bis zum Wochenende weiter. Die Temperaturen klettern dabei vor allem am Donnerstag noch einmal merklich nach oben und schaffen es fast überall auf der Insel über 30 Grad, in Inca gar bis 35 Grad. Der Freitag hält stabile Temperaturen bereit, während es derzeit so aussieht, als schicke sich der Samstag an, die erste Gluthitze des Jahres auf die Insel zu bringen. Für Pollença sind derzeit Höchstwerte von 39 Grad vorhergesagt.