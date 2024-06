Luftmassen aus Afrika bringen Hitze und Saharastaub nach Mallorca

Es wird das erste Mal in diesem Jahr richtig heiß in Spanien. Auf dem Festland wird wohl die 40-Grad-Marke geknackt, auf Mallorca sollen es laut spanischem Wetterdienst Aemet bis zu 36 Grad werden. Luftmassen aus Afrika bringen neben der Hitze auch eine ordentliche Portion Saharastaub mit.

Schon am Mittwoch (5.6.) sollen es gegen 14 Uhr 30 Grad in Inca, Sa Pobla und Pollença werden. Auf der restlichen Insel liegen die Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad. Die Wassertemperaturen an den Stränden Mallorcas betragen derzeit etwa 23 Grad tagsüber. Die Sonne scheint kräftig am blauen Himmel. Der Wind weht mäßig aus Süd-Südwest. Um 21.15 Uhr ist Sonnenuntergang. Die Nacht wird bei 16 bis 18 Grad warm.

Tropennacht möglich

Um 6.20 Uhr beginnt die Sonne ihren Arbeitstag am Donnerstag. Die Temperaturen steigen auf 33 Grad in der Inselmitte, 27 Grad in Andratx. Es sind höchstens wenige Wolken am Himmel zu finden. Eine Tropennacht ist möglich. Das ist bei Tiefstwerten von mindestens 20 Grad der Fall. Aemet rechnet derzeit mit 19 Grad.

Der wohl heißeste Tag des kurzen Hochs erwartet Mallorca am Freitag. Dann werden es 35, vereinzelt auch 36 Grad. Derzeit gibt es keine Warnstufe wegen Hitze. Das könnte sich kurzfristig noch ändern. Der Saharastaub lässt den Himmel dunstig erscheinen und färbt ihn gelblich. Ein mäßiger Wind aus Osten sorgt dafür, dass die Höchstwerte nicht nur in der Inselmitte erreicht werden, sondern auch in manchen Küstenorten.

Regen und niedrigere Temperaturen auf Mallorca schon in Sicht

Ab Samstag wird es nach und nach kühler. Das Wochenende bleibt größtenteils sonnig bei Temperaturen um die 30-Grad-Marke.Am Montag könnte es ein paar Tropfen geben, am Dienstag regnet es laut Wetterkarte ziemlich sicher. Dann sollen die Temperaturen auf Höchstwerte von 23 bis 26 Grad sinken.