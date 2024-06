Minderjährige dürfen nach Gesetzesänderung blutige Stierkämpfe besuchen

Die im Inselrat auf Mallorca regierenden rechten Parteien PP und Vox haben am Dienstag (4.6.) eine Gesetzesänderung beschlossen, die Minderjährigen erlaubt, blutige Stierkämpfe zu besuchen. Das Spektakel sei ein Kulturgut und dürfe Kindern nicht vorenthalten werden, so die Begründung. Tierschützer, darunter auch viele Deutsche, demonstrieren immer bei den Kämpfen vor der Stierkampfarena.

"Unter 18-Jährigen darf der Zutritt zu den Stierkampfarenen nicht verwehrt bleiben, da es sich um geschütztes Kulturerbe handelt, das zu ihrer Bildung beiträgt", heißt es in der geänderten Passage im Gesetzestext. Künftig werden nur noch vor und in den Arenen Schilder aufgestellt, die davor warnen, dass das Spektakel verstörend auf die Zuschauer wirken kann.

Immer wieder versuchen die Gemeinden, den Stierkampf zu verbieten

Das bisherige, im August 2017 verabschiedete Tierschutzgesetz regelte die Stierkämpfe und verbat Minderjährigen den Zutritt. Auch auf kommunaler Ebene gab es immer wieder Initiativen, die blutigen Spektakel zu verbieten. Calvià erklärte sich 2015 zu einer "tierfreundlichen und stierkampffreien" Gemeinde. Der Oberste Gerichtshof der Balearen kassierte die Entscheidung 2022 ein und argumentierte, dass das Rathaus Calvià für ein solchen Schritt keine Kompetenzen hat.

Es war nicht das erste Mal, dass eine Gemeinde auf Mallorca ihre kommunalen Stierkampfverbote zurückziehen musste. Auch die Rathäuser von Palma und Binissalem waren in den vergangenen Jahren bereits von der Justiz in die Schranken gewiesen worden.

"Der letzte Akt der Show respektiert nicht einmal den Tod und verwandelt ihn oft in eine Tortur. Das ist es, worum es Vox geht. Im Bündnis mit der PP wollen sie, dass Kinder in das eingeführt werden, was sie als Inbegriff des Spanischen betrachten, und dass sie es genießen. Glücklicherweise wendet sich die Mehrheit der Bürger dieses Landes schon seit Jahren davon ab", kommentierte Joan Riera von der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" im vergangenen Jahr.