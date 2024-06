Tierquälerei im Nobelviertel Son Vida: An den Hufen gefesselte Ziege einen Abhang hinuntergestoßen

Die sich unkontrolliert ausbreitenden Ziegen werden von einigen Bewohnern auf Mallorca als Plagegeister wahrgenommen, aber hier scheint jemand bei der Bekämpfung der ungebetenen Gäste übers Ziel hinausgeschossen zu sein: In Palmas Nobelviertel Son Vida ist am vergangenen Samstag (1.6.) eine Ziege aufgefunden worden, die an den Hufen gefesselt und dann einen Abhang hinuntergestoßen worden war. Arbeiter entdeckten das Tier gegen 10.30 Uhr.

Guardia Civil ermittelt

Die herbeigerufenen Feuerwehrleute befreiten das Tier von der Fessel. Es hatte bei dem Sturz offenbar keine Verletzungen erlitten. Da es als ausgeschlossen gilt, dass sich das Tier aus Versehen in dem Seil verheddert hatte, ermittelt nun die Umweltschutzeinheit der Guardia Civil (Seprona) wegen Tierquälerei.