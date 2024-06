Mietwagen von Mallorca-Residentin zerkratzt – waren Tourismusgegner am Werk?

Es war eine unschöne Entdeckung, die Mallorca-Residentin Amber S. am Mittwochmorgen (5.6.) um 8 Uhr machte: Da ihr Auto einige Tage in de Werkstatt war, hatte sie einen Mietwagen genommen und am Vorabend auf einem Parkplatz im Carrer Solleric in Alaró geparkt. Doch nun ist das Auto zerkratzt. An der Karosserie prangte ein Sticker. Auf Englisch stand dort: "Dein Mietwagen ist hier nicht sicher. Vorsicht vor den Einheimischen, sie sind wütend."

Die vermeintlichen Täter

Auf dem Aufkleber prangte das Logo einer Vereinigung mit dem Namen "Associació de Veinades Enfadaes" (Verband der wütenden Nachbarinnen). Dieses war schon im vergangenen Sommer bei einer tourismuskritischen Spaßkampagne an verschiedenen Stränden der Insel aufgetaucht. Damals warnten englischsprachige Schilder vor gefährlichen Quallen oder informierten Badegäste darüber, dass die Route zur ersehnten Bucht zwei Stunden und 53 Minuten dauern würde.

Zu der Aktion bekannte sich damals die antikapitalistische Gruppe Caterva. Bislang hat sich niemand zu der jüngsten Aktion öffentlich bekannt, sodass unklar ist, ob der vandalische Akt in Alaró in Zusammenhang mit der Plakataktion von damals steht oder ob sich eine andere Gruppierung des Logos bemächtigt hat.

Amber S. erklärte unterdessen in einem Facebook-Post, dass sie zwar die Probleme versteht, die durch die steigenden Urlauberzahlen auf der Insel entstehen, allerdings sei Vandalismus an Mietwagen ein wenig konstruktiver Beitrag in der Sache. Sie lebe fest in Alaró und arbeite hart. Sie habe bei der Polizei Anzeige erstattet.

Andere tourismuskritische Aktionen

Auf Mallorca kommt es immer wieder zu tourismuskritischen Aktionen, allerdings sind diese selten von Vandalismus geprägt. In Erinnerung geblieben ist vor allem ein Protest am Hafen von Palma im Juli 2017. Damals warfen die Aktivisten der Gruppe Arran mit Konfetti und zündeten Bengalos. Sachschäden gab es kaum. Trotzdem wurde der Gruppe der Prozess gemacht, es wurden mehrjährige Haftstrafen gefordert. Im Jahr 2022 wurden alle Angeklagten freigesprochen.

Der letzte tatsächlich vandalische Protest auf den Balearen ereignete sich im Juli 2023. Damals warfen Klimaaktivisten Farbbeutel auf eine Yacht im Hafen von Mallorcas Nachbarinsel.