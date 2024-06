Nach der Hitze wird es kälter und regnerisch auf Mallorca

Es ist so düster auf Mallorca, dass es aussieht, als würde es jede Minute regnen. Dabei soll es aber erstmal trocken bleiben. Saharastaub ist für den dunklen Himmel verantwortlich. Warme Luftmassen aus Afrika haben ihn mitgebracht, die auch die Temperaturen nach oben schießen lassen haben. In der neuen Woche soll es dann aber viel kälter und auch regnerisch werden.

Am Freitag (7.6.) gibt es auf Mallorca eine Wetterwarnung, jedoch nicht wegen Hitze. Ab 20 Uhr soll im Westen der Insel der Wind kräftig wehen. Es gilt Warnstufe Gelb. Ansonsten scheint die Sonne kräftig, die Strahlen werden aber von den Staubkörnern abgeschwächt. Bis zu 33 Grad sollen es in der Inselmitte werden. Die Wassertemperaturen an den Stränden Mallorcas liegen derzeit bei 23 Grad. Die Sonne geht um 21.16 Uhr unter. In den meisten Orten gibt es eine Tropennacht. Die Tiefstwerte liegen zwischen 18 und 22 Grad.

Am Samstag soll in Teilen der Insel schon um 11 Uhr die 30-Grad-Marke geknackt werden. Um 6 Uhr wird die Warnstufe Gelb wegen Sturm aufgehoben. Im Norden Mallorcas werden es 32 Grad, im Süden 26 bis 27 Grad. Sonne und Wolken wechseln sich ab, der Saharastaub schwirrt weiter umher. Die Nacht wird bei 16 bis 19 Grad kühler.

Nächste Woche wird es auf Mallorca regnen

Am Sonntag bleibt es vermutlich noch trocken, wenngleich das Wetter langsam umschwingt. Die Anzahl an Wolken nimmt zu. Die Höchsttemperaturen sind regional stark unterschiedlich und liegen zwischen 26 (Andratx) und 31 Grad (Sa Pobla).

Am Montag könnte es schon leicht tröpfeln, Dienstag wird es wohl stärker regnen. Wenn sich der Saharastaub bis dahin nicht verzogen hat, beschmutzt er wieder Autos und Terrassen. Die Temperaturen sinken dann inselweit unter die 30-Grad-Marke. Die Tage danach bleibt das Wetter auf Mallorca wechselhaft.