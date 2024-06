Zwei Männer wegen Einbrüchen in Luxussiedlungen auf Mallorca festgenommen

Mindestens 31 Einbrüche sollen zwei Männer verübt haben, die die Nationalpolizei auf Mallorca festgenommen hat. Einer der beiden Täter war in Villen in Palmas Nobelviertel Son Vida, in Costa d'en Blanes sowie in Santa Ponça eingestiegen. Der andere trat nicht selbst als Einbrecher in Erscheinung, sondern nutzte unter anderem die auf Mallorca gestohlenen Kreditkarten. Die Polizei ist bereits seit mehr als zwei Jahren hinter den beiden Palästinensern her und nahm sie am 3. Juni fest, wie aus einer Pressemitteilung von Freitag (7.6.) hervorgeht.

Die Einbrüche liefen fast immer nach demselben Schema ab. Einer der Männer kletterte die Außenmauer des Grundstücks hoch und verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu der Immobilie. Die Einbrüche wurden in den frühen Morgenstunden verübt, zumeist dann, wenn sich die Bewohner im Haus befanden. In 22 der derzeit 31 den Tätern zur Last gelegten Einbrüche soll das der Fall gewesen sein.

Sichergestelltes Diebesgut. / Policía Nacional

Weiteres Diebesgut gefunden

Laut Nationalpolizei könnte die Zahl der Taten aber auch noch deutlich größer sein. Die Polizei fand bei Durchsuchungen in zwei Wohnungen in Calvià sowie mehreren Autos weiteres mutmaßliches Diebesgut, wie etwa Smartphones, Elektrogeräte, Uhren, Werkzeug und Schmuck.

Die Einbrecher gingen bei ihren Diebestouren äußerst geräuschlos vor, die Bewohner bemerkten die Einbrüche erst später. Noch unklar ist der Wert der Gegenstände, die der Mann erbeutete. Unter anderem hatte er es auf Taschen, Schmuck und Bargeld abgesehen.

Täter kam vom Festland

Die Ermittlungen waren auch deshalb so kompliziert, weil die Einbrüche in größeren zeitlichen Abständen stattfanden und der Einbrecher in Katalonien lebte, von wo aus er sich eigens für die Raubzüge nach Mallorca begab und unmittelbar wieder aufs Festland zurückkehrte. Die beiden Männer kamen in Untersuchungshaft.