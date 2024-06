Nach tödlicher Tragödie im Medusa Beach Club auf Mallorca: Letzter verletzter Urlauber darf das Krankenhaus verlassen

Der aus den Niederlanden stammende Urlauber, der wegen seiner Verletzungen, die er sich beim Einsturz des Medusa-Gebäudes an der Playa de Palma am 23. Mai zugezogen hatte, weiter im Krankenhaus lag, wurde am Freitag (7.6.) entlassen. Er ist mittlerweile in sein Heimatland zurückgekehrt, schreibt die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Bei dem Vorfall waren vier Menschen ums Leben gekommen und 27 verletzt worden.

Von den Verletzten, darunter Urlauber wie auch Einheimische, mussten sechzehn in verschiedenen Gesundheitszentren auf Mallorca behandelt werden. In den Tagen nach dem Vorfall wurden alle aus den Krankenhäusern entlassen – mit Ausnahme des Niederländers, der weiterhin in der Juaneda-Klinik bleiben musste. Nun wurde auch er entlassen. Unterdessen setzen Beamte der Nationalpolizei ihre Ermittlungen zu den Ursachen des Einsturzes fort. /sw