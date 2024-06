Zwei Boote mit Migranten auf Mallorca angelangt

Im Südosten von Mallorca sind am frühen Freitagmorgen (14.6.) zwei Boote mit insgesamt 45 Migranten an Bord angelangt. Das erste Boot fuhr gegen 6.30 Uhr mit 20 Personen in den Hafen von Portopetro ein. Das zweite gelangte gegen 6.50 Uhr bis zu dem benachbarten Urlaubsort Cala d'Or. An Bord waren 25 Menschen.

In beiden Fällen nahm die Polizei ihre Personalien auf. Aufgegriffene irreguläre Migranten werden auf Mallorca gewöhnlich aufs Festland überstellt, von wo sie dann entweder in ihre Heimatländer zurückgeführt werden oder - etwa wenn die Abschiebung nicht möglich ist - weiterziehen.

Migranten aus Ländern südlich des Saharastreifens

Alle am Freitag aufgegriffenen Migranten sollen subsaharischer Herkunft und offenbar bei guter Gesundheit sein. Die Boote setzen von Algerien aus über. Seit einiger Zeit sind unter den Insassen auch vermehrt Menschen aus Ländern südlich des Saharastreifens.

Seit Jahresbeginn sind mindestens 47 Boote mit insgesamt 760 Menschen auf den Balearen angekommen. Im Jahr 2023 waren es laut einer Zählung der spanischen Nachrichtenagentur EFE 128 Boote mit 2.278 Migranten. /ck