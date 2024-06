Deutscher Urlauber pinkelt am hellichten Tag an der Playa de Palma vom Balkon

Neue Saison auf Mallorca, neue Exzesse an der Playa de Palma: Ein mutmaßlich deutscher Urlauber - er trug eine Armbinde der deutschen Fußballnationalmannschaft - hat im Zuge des EM-Auftaktes am Freitag (14.6.) anscheinend etwas zu feuchtfröhlich gefeiert. Der sichtlich alkoholisierte junge Mann wurde noch bei Tageslicht dabei gefilmt, wie er seelenruhig vom ersten Stock seiner Unterkunft in El Arenal urinierte.

Mit einem Ausdruck zwischen Amüsement und Ungerührtheit pinkelte der Urlauber vor den Augen der Passanten dem darunter liegenden Geschäft auf die Markise.

Zwischenrufe ließen den Urlauber kalt

Wie im Video zu sehen ist, konnten ihn auch empörte Zwischenrufe nicht davon abhalten, sich in aller Öffentlichkeit vom Balkon aus zu erleichtern: Der junge Mann reagierte nur verwirrt, als er auf Englisch gefragt wurde, "was zum Teufel er glaube, da gerade zu tun." Ob er für seine Aktion Konsequenzen zu befürchten hat, ist noch ungewiss - fürs Erste zog er sich in nach vollendeter Tat in sein Zimmer zurück. /bro