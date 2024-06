Der Frühling auf Mallorca endet mit einer dicken Saharastaubwolke, Regen und Gewitter

Eine dicke, orangefarbene Staubwolke hat mal wieder Mallorca umhüllt. Am Mittwochabend soll es sie herabregnen. Das bedeutet schmutzige Autos und Terrassen. Die Temperaturen bleiben zum offiziellen Sommeranfang auf jeden Fall sommerlich.

Am Mittwoch scheint den ganzen Tag über die Sonne. Wegen der Staubwolke werden die Strahlen aber nur sehr abgeschwächt die Insel erreichen. Der Wind weht schwach, an den Küsten etwas flotter. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 33 Grad in der Inselmitte. An den Küsten sind es zwischen 27 und 29 Grad.

Ab 20 Uhr setzt der Regen auf Mallorca ein

Laut Wetterkarte soll der Regen gegen 20 Uhr einsetzen. Wahrscheinlich wird er erst in der Nacht etwas kräftiger. Wer kann, sollte Terrassenstühle abdecken und das Auto in der Garage parken. In einigen Gemeinden der Insel kommt es zu einer Tropennacht, sprich die Temperaturen sinken nicht unter 20 Grad. Blitz und Donner sind nicht auszuschließen.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Im Verlauf des Donnerstags lässt der Regen nach und die Staubwolke verschwindet langsam. Dafür sorgt auch der zügige Wind aus Südwesten. Die Temperaturen bleiben konstant. Um 22.51 Uhr ist dann offiziell Sommeranfang.

Zum ersten Sommertag gibt es reichlich Sonnenschein. Im Osten Mallorcas tauchen am Freitag ein paar Wolken auf. Die Temperaturen halten sich knapp über der 30-Grad-Marke.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Mit Sonnenaufgang um 6.20 Uhr und Untergang um 21.22 Uhr ist der Samstag mit 15 Stunden und zwei Minuten der längste Tag des Jahres. Das Wetter bleibt vorerst konstant und ändert sich erst am Sonntag. Dann wechseln sich Sonne und Wolken ab, mitunter sind ein paar Regentropfen möglich. Die Temperaturen sinken unter die 30-Grad-Marke. Bereits ab Montag sollen sie aber wieder steigen.