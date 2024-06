Ausschnitt zu tief: Airline lässt Passagierin einfach am Flughafen Mallorca zurück

Der spanische Verband für Flugsicherheit (AESA) hat der Airline Vueling ein Bußgeld in Höhe von 28.000 Euro wegen eines sexistischen Verhaltens eines Angestellten aufgebrummt. Der Mann ließ eine Passagierin am Flughafen Mallorca nicht in den Flieger steigen, weil ihm das Outfit der Frau zu aufreizend erschien.

Der Vorfall ereignete sich bereits im Jahr 2019. Die Frau wollte mit der Billig-Airline von Palma nach Barcelona fliegen. Der Angestellte beim Boarding verweigerte ihr den Zutritt, da ihm ihr Ausschnitt zu tief erschien. Sowohl die Passagierin als auch andere Fluggäste protestierten lautstark. Die Entscheidung stand aber. Die Frau blieb im Flughafen zurück, als der Flieger abhob.

Verbraucherschützer brachten Fall zur Anzeige

Der spanische Verbraucherschutzverband Facua zeigte den Fall bei AESA an. Der Verband befand das Verhalten des Angestellten für diskriminierend und sexistisch.

Ob die Passagierin eine Entschädigung bekommen hat, ist nicht bekannt. Facua befürwortete das Bußgeld, befand es aber in Anbetracht der Gewinnspanne der Fluggesellschaften und der Häufigkeit derartiger Vorfälle für zu niedrig.