Mallorca ist in einer Dunstglocke aus Staub gefangen

Wer auf Mallorca am Mittwoch in den Himmel geschaut hat, konnte kaum glauben, dass es keine Wolken geben soll. Also normale Regenwolken. Der Himmel sah entfernt aus wie beim Herr der Ringe das böse Reich Mordor. Rötlich braun und einfach nur finster. Dafür verantwortlich war eine Staubwolke, die zudem nun alles beschmutzte.

Die Erklärung ist recht simpel: Wenn auf Mallorca die Temperaturen steigen, liegt das meist an warmen Luftmassen, die aus Afrika auf die Insel strömen. Die haben kleine Staubkörner aus der Sahara im Gepäck, die sich meist tagelang über Mallorca halten.

Regen beschmutzt Autos

Wenn es dann regnet, sehen Autos und Terrassen aus wie Sau. In der Nacht auf Donnerstag gab es nur wenige Tropfen. Sprich das Mischverhältnis Wasser-Sand war besonders schmutzig. Entsprechend ist Mallorca a nächsten Morgen aufgewacht.

Am Donnerstagmittag soll die Sonne rauskommen. Zumindest theoretisch. Praktisch wird sie wohl erneut hinter dem Staub versteckt sein. Die Temperaturen knacken im Norden die 30-Grad-Marke, im Süden ist es etwas kühler.

Auch am Freitag wird der Saharastaub wohl noch nicht gänzlich verschwunden sein. Der spanische Wetterdienst Aemet erwähnt ihn zwar nicht länger explizit im Wetterbericht, schreibt aber, dass die wenigen Regentropfen weiter mit Staub besetzt sind.

Wann verschwindet die Staubwolke auf Mallorca?

Allerspätestens am Sonntag ist die Luft wieder sauber. Dann passiert das umgekehrte Phänomen. Kalte Luftmassen aus dem Norden strömen nach Mallorca und vertreiben den Staub. Sie lassen auch die Temperaturen sinken. So sollen es am Sonntag zwei bis drei Grad weniger werden. Tagsüber kann es leicht tröpfeln. Die Johannisnacht ist wohl aber nicht gefährdet. Es soll trocken bleiben. Ab Montag sollen die Temperaturen wieder steigen. Diesmal wohl ohne Staub.