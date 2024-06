Kaltfront vertreibt Staubwolke auf Mallorca, lässt aber auch die Temperaturen einbrechen

Die Staubwolke, die Mallorca in einen rotbraunen Ton eingefärbt hat, ist endlich verschwunden. Nun ist Putzen angesagt. Bereits am Freitagabend bildeten sich lange Schlangen an den Waschanlagen für Autos. In den kommenden Tagen sollen ein paar Regentropfen fallen. Sie helfen zwar, dürften aber nur ein paar Tropfen auf den heißen Stein sein.

Dass sich der Staub endlich verzieht, liegt auch an einer heranrückenden Kaltfront. Am Samstag wird es zuvor noch sommerlich bei Sonnenschein und bis zu 32 Grad in der Inselmitte. An den Küsten Mallorcas werden es zwischen 26 (Cala Ratjada) und 30 Grad (Pollença). Mit 15 Stunden und zwei Minuten ist es der längste Tag des Jahres.

So sehen die Terrassen auf Mallorca derzeit aus: Eine Schicht von rotbraunem Staub bedeckt sie. / Petzold

Am Sonntag wird es schlagartig kalt auf Mallorca

Am Sonntag stürzen die Temperaturen auf Höchstwerte von 22 (Sa Pobla) bis 25 Grad (Palma). Besonders in der Inselmitte ist es mit zehn Grad wenigern spürbar kälter. Tagsüber halten sich graue Wolken über der Insel. Es ist schwer vorherzusagen, ob und in welcher Menge sie Regen mitbringen. In Palma droht die Operation Wolke, wenn die Strandurlauber mit ihren Mietwagen in die Stadt strömen.

Die Johannisnacht ist aber nicht gefährdet. Am Abend kommt die Sonne raus, die Nacht bleibt trocken. Die traditionelle Party am Strand kann somit stattfinden. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 14 (Inselmitte) bis 19 Grad (Küste).

In der neuen Woche wird das Wetter wieder sommerlich

Auch am Montag, ein Feiertag in Palma, sind ein paar Regentropfen möglich. Die Sonne zeigt sich aber wesentlich öfter als am Tag zuvor. Zudem steigen schon wieder die Temperaturen und knabbern an der 30-Grad-Marke.

Ab Dienstag schaltet die Insel dann in den Sommermodus um. Die Sonne scheint kräftig und die Temperaturen steigen. Bis zu 34 Grad sind dann möglich.