Sarkastischer Straßenzug: Jetzt wollen die Mallorquiner den Massentourismus weglachen

Der Kampf gegen den Massentourismus auf Mallorca nimmt immer andere Züge an. Am Freitagabend (21.6.) ist eine Gruppe an Anwohnern durch die Straßen Palmas gezogen, um auf humoristische Weise auf die Gentrifizierung aufmerksam zu machen.

Von Musik begleitet zogen die Demonstranten von der Plaça Santa Eulàlia durch die Innenstadt bis zur Plaça Porta Santa Catalina. Die Organisation Col•lectiu Brunzit hatte zu dem "Gentrifizierungsfest" aufgerufen.

Preise für die besten Gentrifizierer

Unterwegs wurde hin und wieder Halt gemacht, um Preise an die besten Gentrifizierer zu verleihen, darunter Büros von Immobilienmaklern oder Kunstgalerien.

Wesentlich lauter soll es am 21. Juli zugehen, wenn die nächste große Demo gegen den Massentourismus ansteht. Im Mai kamen dort 15.000 Menschen zusammen.